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ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Неймар и «Аль-Хиляль» обсуждают расторжение контракта

вчера, 18:35

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар близок к переходу в «Сантос» на правах аренды.

По информации источника, речь идет не об аренде, а о расторжении контракта. Эта неделя может стать ключевой в этом вопросе.

Стороны пока не достигли финансового соглашения. Неймар должен получить еще 65 млн долларов от «Аль-Хиляля» по контракту и пока не отказывается от этой суммы, хотя и хочет, чтобы его отпустили. Возможно, выплаты будут растянуты на несколько дополнительных месяцев.

В «Сантосе» настроены оптимистично и спокойно следят за ситуацией. Клуб уже достиг договоренности с игроком о его возвращении.

В составе «Аль-Хиляля» Неймар провел 3 матча в чемпионате за полтора года.

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Все комментарии
exm3cuvqr4gc
exm3cuvqr4gc
вчера в 22:31
Провёл 3 матча, ахахахаха)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:53
Вот , что называется "мастерство не пропьёшь" - в среднем проводить 1 матч за полгода за "бешенный" контракт! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:08
30 миллионов за матч ... неплохо.
adekvat
adekvat
вчера в 19:44
Арабы от счастья перекрестятся, наконец то избавились от этого пациэнта.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:52
Хорошо, что футбол Саудовской Аравии вышел из тени, его новости всё больше привлекают внимание - сегодня это Аль-Хиляль и Неймар, которого когда-то называли наследником славы Пеле... Не получилось у него явно, а так хорошо всё начиналось...
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