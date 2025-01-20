Неймар и «Аль-Хиляль» обсуждают расторжение контракта

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вчера, 18:35

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Хиляля» близок к переходу в «Сантос» на правах аренды.

По информации источника, речь идет не об аренде, а о расторжении контракта. Эта неделя может стать ключевой в этом вопросе.

Стороны пока не достигли финансового соглашения. Неймар должен получить еще 65 млн долларов от «Аль-Хиляля» по контракту и пока не отказывается от этой суммы, хотя и хочет, чтобы его отпустили. Возможно, выплаты будут растянуты на несколько дополнительных месяцев.

В «Сантосе» настроены оптимистично и спокойно следят за ситуацией. Клуб уже достиг договоренности с игроком о его возвращении.

В составе «Аль-Хиляля» Неймар провел 3 матча в чемпионате за полтора года.