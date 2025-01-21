Трансфер Бителло из «Динамо» в «Ботафого» может сорваться

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вчера, 13:24

Московское «Динамо» и «Ботафого» согласовали полную сумму трансфера за полузащитника «бело-голубых» . Это произошло после того, как москвичи отклонили три предыдущих предложения.

Однако стороны все еще не могут достигнуть договоренности относительно формы оплаты. «Бело-голубые» хотят получить определенную сумму сразу, но «Ботафого» не устраивают требования «Динамо».

Бразильцам поставили крайний срок для заключения сделки и внесения первого взноса. Он истекает через несколько дней.

Тем временем интерес к подписанию Бителло стали проявлять еще два клуба: один из Бразилии, второй – из другой страны. В окружении игрока утверждают, что они готовы выполнить требования «Динамо».