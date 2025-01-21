Не только Бителло. ЦСКА и «Крылья» потеряли легионера – дело могло дойти до суда

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Больше всего не повезло самарцам.

Не приехал на сборы «Крыльев», ЦСКА заявил о нарушении правил ФИФА

В середине января появились слухи, что полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может покинуть РПЛ . У чилийца якобы уже возник вариант с клубом «Коло-Коло». При этом его всё ещё связывало арендное соглашение с «Крыльями Советов», за которые он играл с сентября 2024 года, и контракт с «красно-синими».

Немногим позднее прозвучал ещё один «звоночек» – хавбек не вернулся в расположение самарцев к началу сборов. В клубе отметили, что в адрес игрока уже направили официальное письмо с просьбой объяснить причины отсутствия. Ответа на момент заявления не получили. В то же время ситуацию прокомментировал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо:

С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло». Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере.

Уже тогда было ясно, что чилийский полузащитник не был настроен возвращаться в «Крылья».

«Коло-Коло» хотел обойтись малой кровью – «армейцы» выжали хоть что-то

Позднее появился ещё один инсайд, который дал чуть больше ясности. Сообщалось, что агент Виктора Мендеса предлагал отпустить своего подопечного бесплатно – в качестве бонуса предлагали 50% от перепродажи хавбека. «Армейцы» отказались от такого варианта. Судя по всему, в «Коло-Коло» захотели воспользоваться сложившейся ситуацией в отношениях российских клубов и легионеров – не так давно последние могли активно пользоваться приостановкой контракта и безнаказанно уезжать в зарубежные команды. Возможно, чилийцы посчитали, что пока ситуация не успокоилась, можно провернуть что-то подобное. «Коло-Коло» занял выжидательную позицию.

По информации СМИ , ЦСКА в ответ на действия чилийцев пригрозил футболисту жёсткими санкциями. Речь о расторжении контракта с крупной компенсацией, штрафах на сумму до миллиона долларов, обращении в суд, чтобы добиться дисквалификации Виктора на полгода. Отмечается, что посыл «армейцев» в «Коло-Коло» уловили и решили не нагнетать – направили «красно-синим» предложение на 800 тысяч долларов в два транша. По последним данным, москвичи согласились. Теперь клубы занимаются согласованием бонусов. ЦСКА удалось получить хоть что-то, но сама тенденция не радует – ещё недавно был кейс с трансферным баном за невыплату за Эджуке (хотя «Вест Хэм» за похожую ситуацию с трансфером Влаховича не тронули). Это бьёт по имиджу «армейцев» в глазах легионеров.

Это дело принципа – сам футболист не входит в планы Николича

Понятно, что сумма не такая уж крупная – «красно-синие», забирая полузащитника у «Эспаньолы», платили гораздо больше (сообщалось о сумме в три миллиона евро). Да и на игру команды Виктор уже не оказывает того же значения. Федотов видел хавбека в стартовом составе, регулярно использовал – но у Николича другое видение игры «армейцев».

Серб не стал перестраивать структуру игры сразу, но постепенно начал менять стартовую обойму. Специалист хотел увеличить темп, интенсивность – а Мендес не вписывался в его требования, так что неудивительно, что хавбек потерял место в старте. И несмотря на это, занять твёрдую позицию в ответ на действия игрока было принципиальной позицией. Это удар не столько по кошельку, сколько по имиджу клуба.

Больше всего страдают «Крылья Советов»

Пока получается, что футболист, скорее всего, добьётся желаемого и вернётся на родину, а ЦСКА сможет хотя бы частично компенсировать потерю. Из всех сторон инцидента наибольший урон ляжет на «Крылья Советов». Самарцы не просто так осенью арендовали чилийца. Команда попала в кризис, ей необходимо обновление. Удалось добиться «подпитки», которая в перспективе дала бы усиление – «Крылья» получили крепких российских футболистов: Сергеева, Олейникова, Песьякова. Гальдамес и Ороз должны были усилить иностранный блок. Мендеса же арендовали с правом выкупа – по качествам он был стопроцентным усилением, но стагнация в ЦСКА вызывала вопросы.

Осинькин мог его раскрыть – и тогда «Крылья» бы получили нового лидера. Но теперь избранная стратегия провалилась, самарцам придётся в спешке искать кого-то в качестве альтернативы.

Сразу два токсичных кейса

С разницей всего в пару дней произошло сразу два таких инцидента. С такой же ситуацией столкнулось «Динамо». «Бело-голубые» недосчитались своего лидера Бителло, когда команда вернулась из отпуска и вышла на медицинское обследование. Бразилец не вернулся в расположение, и когда остальные уже прибыли в Катар на первый сбор.