Черчесов интересен иранскому «Персеполису»

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вчера, 16:13

В назначении 61-летнего тренера сборной Казахстана заинтересован иранский «Персеполис».

Несколько посредников, представляющих интересы чемпиона страны, обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.

Клуб ищет главного тренера с большим опытом участия в крупных турнирах. Иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату Черчесова в сборной Казахстана.

Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Он дал понять, что не собирается покидать свой нынешний пост.