Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Черчесов интересен иранскому «Персеполису»

вчера, 16:13

В назначении 61-летнего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова заинтересован иранский «Персеполис».

Несколько посредников, представляющих интересы чемпиона страны, обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.

Клуб ищет главного тренера с большим опытом участия в крупных турнирах. Иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату Черчесова в сборной Казахстана.

Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Он дал понять, что не собирается покидать свой нынешний пост.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти не планирует покидать «Реал»
Вчера, 12:48
СлухиАнчелотти намерен покинуть «Реал»
20 января
У финалистов Лиги чемпионов неприятности. Фанатов пугают тен Хагом, скатились на 10-е место
19 январяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиБывший тренер «Реала» может возглавить сборную Бельгии
19 января
СлухиБывший футболист «Милана» отказался возглавить иранский клуб
19 января
СлухиБудущее Шахина в «Боруссии» Дортмунд решится в матче против «Болоньи»
19 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:00
Там за хамство могут оштрафовать на жизнь, если будет дальше хохмить: одна шутка – один взрыв
112910415
112910415
вчера в 18:36
нужен ! кругом нужен ! )
adekvat
adekvat
вчера в 17:32
Пару матчей отбора профукает и будет свободен скоро.
drug01
drug01
вчера в 17:11
Не надо его дергать пусть работает на месте...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:29
Персеполис. Звучит как название успокоительного лекарства. То, что нужно Станиславу. 🤔
allemz
allemz ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Иранцы не оставят ему шансов, Персеполис - чемпион страны, это вам не бесхозный клуб, отмазками не отделаться)) Либо побеждаешь с ними, либо ты пи****ол.

Скорее всего, полевой командир откажется от предложения, велик риск разоблачения)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:19
Да Стас и 2 команды "потянет" - вполне может совмещать...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 