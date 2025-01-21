Черчесов интересен иранскому «Персеполису»

В назначении 61-летнего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова заинтересован иранский «Персеполис».
Несколько посредников, представляющих интересы чемпиона страны, обращались к Черчесову с вопросами, желает ли он возглавить эту команду.
Клуб ищет главного тренера с большим опытом участия в крупных турнирах. Иранцы готовы перебить нынешнюю зарплату Черчесова в сборной Казахстана.
Однако конкретных предложений российский специалист еще не получал. Он дал понять, что не собирается покидать свой нынешний пост.