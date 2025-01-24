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«Краснодар» отказался от идеи приобретения защитника «Ньюэллс Олд Бойз»

вчера, 16:47

Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Анхело Мартино не перейдёт в «Краснодар». «Быки» предлагали за игрока миллион евро, но позже вышли из переговоров. Так как «Краснодар» и вовсе отказался от идеи приобретения иностранца на фланг обороны, потому что не смог продать ни одного из легионеров, занимающих данные позиции.

Мартино выступает за «Ньюэллс Олд Бойз» с февраля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В прошедшем сезоне 26-летний левый защитник сыграл 37 матчей во всех турнирах , отдал 4 голевых передачи и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 1,3 миллиона евро.

Ранее полузащитник «Краснодара» Ифинай Ндука перешёл на правах аренды в «Сокол».

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