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«Спартак» сохранит Угальде и не подпишет Зиеша

сегодня, 10:26

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде не перейдёт в «Галатасарай». Турецкий клуб не заинтересован в приобретении игрока. В свою очередь, «красно-белые» не подпишут полузащитника «львов» Хакима Зиеша, возможность приобретения которого якобы рассматривал спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 10 миллионов евро за защитника «Спартака» Срджана Бабича.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:31
Великолепно!!!!!!! Поздравляю Величайший советский Клуб!!!!!!! Ну и конечно, для полного счастья- хорошо бы такое событие подтвердить победным чемпионским шествием, чего я, от всей души Спартаку и желаю!!!!!!!
Пора, Спартак, пора- вернуть себе былые Славу и Уважение!!!!!!!
DIMANRUS
DIMANRUS
сегодня в 11:20
Ну и хорошо я надеюсь Спартак станет чемпионом.
4cttnmh7c83m
4cttnmh7c83m
сегодня в 11:09
Отличная новость для фанатов красно-белых
lotsman
lotsman
сегодня в 11:07
"Спартак сохранит Угальде.......................Угальде не перейдёт в Галатасарай. Турецкий клуб не заинтересован в приобретении игрока........"
А если бы Турецкий клуб был заинтересован?))
112910415
112910415
сегодня в 11:03
вот и славно !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:59
Хорошая новость. Угальде сейчас единственный нормальный форвард в "Спартаке", его нельзя продавать. А Зиеш - это "кот в мешке", может
"турецким Жозе" оказаться.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:40, ред.
Ну как и следовало ожидать глупо рассуждать о каком то там интересе после нескольких, пускай и фееричных игр. В игроке главное стабильно высокий уровень, а не вспышки и все здравомыслящие и разумные люди это понимают. Возможно он и привлёк внимание скаутов, но пока только лишь к тому чтобы понаблюдать за ним, а не срочно покупать в свои команды. Вся эта шумиха скорее создаётся для того чтобы улучшить условия Угальде в Спартаке.
rhjqw49bxgpa
rhjqw49bxgpa
сегодня в 10:31
Угальде только для спартака великий игрок, для турок он обычный неприметный футболист.
Гость
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