«Спартак» сохранит Угальде и не подпишет Зиеша

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сегодня, 10:26

Нападающий «Спартака» не перейдёт в «Галатасарай». Турецкий клуб не заинтересован в приобретении игрока. В свою очередь, «красно-белые» не подпишут полузащитника «львов» , возможность приобретения которого якобы рассматривал спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 10 миллионов евро за защитника «Спартака» Срджана Бабича.