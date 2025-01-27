«Спартак» сохранит Угальде и не подпишет Зиеша

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде не перейдёт в «Галатасарай». Турецкий клуб не заинтересован в приобретении игрока. В свою очередь, «красно-белые» не подпишут полузащитника «львов» Хакима Зиеша, возможность приобретения которого якобы рассматривал спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 10 миллионов евро за защитника «Спартака» Срджана Бабича.
Пора, Спартак, пора- вернуть себе былые Славу и Уважение!!!!!!!
Пора, Спартак, пора- вернуть себе былые Славу и Уважение!!!!!!!
А если бы Турецкий клуб был заинтересован?))
А если бы Турецкий клуб был заинтересован?))
"турецким Жозе" оказаться.
"турецким Жозе" оказаться.