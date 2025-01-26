У «Спартака» выманивают лидера коллектива. Успехи ключевого защитника Бабича впечатлили шейхов

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вчера, 20:28

Серба зовут в Саудовскую Аравию.

Лиге шейхов нужны крутые защитники

Пока звезды атаки в лиге с Роналду встречают ужасных голкиперов и слабых защитников. Их просто переиграть. Но слабая оборона тянет лигу на дно. После трансферов Роналду, Неймара, Милинковича-Савича и Малкома в Саудовской Аравии задумались о развитии чемпионата. Им нужны сильные разрушители. Поскольку ключевые защитники мира откажутся играть в Саудовской Аравии, а постаревшие звезды наподобие Ляпорта не всегда усиливают линию обороны, потеряв в скорости, нужно искать золотую середину.

Новичками будущего могут стать защитники с опытом, но не ветераны. Срджан Бабич подходит. Его агент подтвердил интерес из Саудовской Аравии. Говорят, что за 28-летнего защитника «Спартака» предлагают 10 млн евро при рыночной стоимости в шесть. Москвичи подписали футболиста сборной Сербии за пять миллионов евро. «Спартак», разумеется, отказывается отдавать Срджана. Но шейхи переплачивают за сам трансфер. И одновременно готовы значительно улучшить личные условия контракта игрока в следующем клубе.

Бабич свяжется с форвардом Митровичем, узнает детали жизни в далекой стране. Для футболиста и Москва не соседний с Белградом город. В «Спартак» Бабич тоже пошел ради денег. В «Альмерии» не только тонул таблицы, но и получал меньше. В Москве Срджану платят 1.5 млн евро в год, а в Саудовской Аравии выдадут 4 миллиона. Вряд ли переезд в лигу к Роналду изменит шансы Бабича заиграть в сборной Сербии в ближайших официальных матчах. Милинковича-Савича вызывали в сборную из пустынного чемпионата.

Срджану будет сложно отказаться, поскольку за два с половиной года может заработать 10 миллионов евро. Состояние. «Спартак» не повторил такие условия. Ещё прошлый спортивный директор с подачи руководства установил потолок зарплат в размере 2.5 миллиона евро. Даже если «красно-белые» предложат Бабичу новую сделку – его действующий контракт рассчитан до следующего лета, то футболист может отказаться. Классический случай. Не прочь остаться в «Спартаке», но при этом прекрасно понимает уникальность сделки с клубом шейхов.

«Спартаку» почти нечем убеждать Бабича

Решение будут принимать вместе с агентом и семьей. Посреднику Мануэлю Стояновичу шейхи тоже заплатят, ему выгоден трансфер. Немножко смущает, что нет конкретного названия клуба. Тогда могли бы понимать, будет ли Бабич в Саудовской Аравии навязывать борьбу «Аль-Хилялю». Или его зовут в команду с голкипером Буну, Канселу, Кулибали и Лоди? Если Бабичу предлагают играть с Малкомом, то у «Спартака» низкие шансы его сохранить. Зовут к чемпионам, где сразу два сербских игрока, Митрович и Милинкович-Савич.

А вот если Бабича хочет забрать середняк из Саудовской Аравии, то вряд ли нужно спешить. Впрочем, через пару месяцев Срджану могут не предложить настолько щедрый контракт. Футболисту не двадцать лет, чтобы надеяться на переход в АПЛ или Серию А. В Испании играл и не заинтересовал грандов местной лиги. Бабич стал успешной сделкой для «Спартака». Выиграли борьбу у других известных команд РПЛ . Очень скоро получили одного из лидеров и ключевых игроков. У Срджана есть данные и характер.

Что получит в ответ? Тренер у «Спартака» подходит сербу, ведь это соотечественник Станкович. А дальше беды. «Красно-белые» не сыграют в Лиге чемпионов. Могут уступить в борьбе с «Краснодаром» и «Зенитом» за «золото» в РПЛ . Но даже если Бабич выиграет трофей, то что это даст? Успехи Миленковича в составе «Ноттингем Форест» в АПЛ делают его ближе к основе сборной Сербии, чем титулы Эраковича в «Зените». Бабич не убедит главного тренера национальной команды, даже если будет вожаком «Спартака».

Возможно, уже им стал. Станкович неплохо закончил год. В таблице лидеры опережают москвичей на два пункта. Бабич перенёс операцию и не хочет уходить сейчас. И одновременно 10 миллионов евро на дороге не валяются. Здесь выигрышная ситуация с непростым выбором. У «Спартака» есть козырь в виде сербского тренерского штаба. Станкович может спросить Бабича, хочет ли запомниться человеком, который бросает проект посреди сезона? Но «пацанские» аргументы не сработают, если не проявить уважение.

Срджану попробуют выдать новый контракт

Слухи об интересе к футболисту всегда являются частью игры агентов. Хотя здесь не один источник, то есть допускаем интерес к защитнику из Саудовской Аравии. И также можно увидеть трансферный танец. Поскольку Бабич на контракте лишь до лета 2026 года, а его зарплата в два раза ниже, чем у капитана команды Зобнина без стабильного места в основе, то новый лидер «Спартака» требует надбавку. Срджан имеет право запросить новый контракт на улучшенных условиях. А интерес других клубов поможет на переговорах.

У «Спартака» теперь новый спортивный директор Франсис Кахигао. Первый его большой вызов. Если Бабич настроится на 10 миллионов евро, а «красно-белые» получат такие деньги от шейхов, то срочно нужно искать нового лидера обороны. Сложный процесс, потому что Станковичу и так не хватало равноценного напарника для левши Бабича. С бывшим капитаном Джикией серба не наиграли. Левша Георгий потерял форму, теперь в «Химках». Абена, знакомый тренера, не заиграл. У парагвайца Дуарте были проблемы со здоровьем.

Алексису не хватает опыта, ему всего 24 года. А Литвинов номинальный опорник. Руслану тоже тяжело играть в центре обороны без ошибок. Особенно без поддержки Бабича. Успехи «Спартака» в защите – они лучшие по качеству шансов соперников и вторые по пропущенным мячам, напрямую связаны с сербом. Максименко успокоился и не ошибался, но Станкович решает вопросы в защите комплексно. Спасает владение мячом и класс Бабича. Это самый крутой защитник в клубе, без него надо заново строить линию.