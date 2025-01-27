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ПСЖ продлил спонсорский контракт с Qatar Airways до 2028 года

сегодня, 12:33

ПСЖ продлил спонсорский контракт с Qatar Airways до 2028 года.

ПСЖ с радостью сообщает о продлении партнерства с Qatar Airways, которая была признана лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax в 2024 году. Новое соглашение, действующее до 2028 года, укрепляет долгосрочные отношения между Qatar Airways и клубом, основывающиеся на общих ценностях, таких как стремление к совершенству, амбициозность и инновации. Партнерство также будет расширено в рамках группы Qatar Airways, включая Qatar Duty Free и международный аэропорт Хамад. Логотип Qatar Airways продолжит украшать футболки «Пари Сен-Жермен», а также тренировочную и разминочную форму во всех турнирах, включая Лигу 1 и соревнования УЕФА.

ПСЖ продлил спонсорский контракт с Qatar Airways до 2028 года

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:15
Хорошее дело,хороший спонсор !
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