Гасперини о 9-м месте в общей таблице ЛЧ: «Мы выиграли деревянную медаль»

Главный тренер «Аталанты» поделился впечатлениями от итогов общего этапа Лиги чемпионов. Коллектив занял 9-е место и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Больше удовлетворения от выхода в плей-офф или сожаления от того, что не попали в восьмерку лучших? Не с чем сравнивать, это первый турнир в подобном формате. Мы в Лиге чемпионов, посмотрим, что будет в поединках со «Спортингом» или «Брюгге». Сегодня мы, наверное, не выиграли чемпионский кубок, но получили медаль. Мы «Аталанта», мы должны быть рады играть в Лиге чемпионов, проверять себя на уровне элитных европейских коллективов.

Нравится ли мне новый формат ЛЧ ? Нет. Ха-ха-ха, шучу! Мы выиграли деревянную медаль. Нам нравится выступать в Лиге чемпионов. Для нас это возможность, праздник. Это Лига чемпионов, а не выставочный турнир.

Какая у нас цель в Лиге чемпионов? Выиграть её. А вообще нет, цель – требл (смеется).