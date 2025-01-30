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Гасперини о 9-м месте в общей таблице ЛЧ: «Мы выиграли деревянную медаль»

сегодня, 08:57

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от итогов общего этапа Лиги чемпионов. Коллектив занял 9-е место и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Больше удовлетворения от выхода в плей-офф или сожаления от того, что не попали в восьмерку лучших? Не с чем сравнивать, это первый турнир в подобном формате. Мы в Лиге чемпионов, посмотрим, что будет в поединках со «Спортингом» или «Брюгге». Сегодня мы, наверное, не выиграли чемпионский кубок, но получили медаль. Мы «Аталанта», мы должны быть рады играть в Лиге чемпионов, проверять себя на уровне элитных европейских коллективов.

Нравится ли мне новый формат ЛЧ? Нет. Ха-ха-ха, шучу! Мы выиграли деревянную медаль. Нам нравится выступать в Лиге чемпионов. Для нас это возможность, праздник. Это Лига чемпионов, а не выставочный турнир.

Какая у нас цель в Лиге чемпионов? Выиграть её. А вообще нет, цель – требл (смеется).

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:53
Не удивлюсь если увижу команду Гаспа в 1/4 ЛЧ
112910415
112910415
сегодня в 11:03
всё нормально, тренер !
вперёд, к треблу !
qsjrgjxkq2t2
qsjrgjxkq2t2
сегодня в 10:37
А на что он еще надеялся, достойное место.
sv_1969
sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:10
Ну может через стыки пробьютсч
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:55
Джан Пьеро - 9 место это скорее картонная или тряпичная медаль, нежели деревянная...)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:42
Не получилось пробиться - так бывает.
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