Нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит».
По данным источника, причиной этого является тот факт, что бразилец не чувствует себя ценным футболистом в своём нынешнем клубе.
В России Малком всегда чувствовал себя хорошо. Он считает, что возвращение в «Зенит» — идеальный вариант для его развития карьеры сейчас.
Пи.Си. Надо провернуть трюк Гинера - вернуть свободным агентом и снова продать саудитам ...:)))
Пи.Си. Надо провернуть трюк Гинера - вернуть свободным агентом и снова продать саудитам ...:)))