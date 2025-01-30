Малком хочет вернуться в «Зенит»

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сегодня, 18:09

Нападающий «Аль-Хиляля» хочет вернуться в «Зенит».

По данным источника, причиной этого является тот факт, что бразилец не чувствует себя ценным футболистом в своём нынешнем клубе.

В России Малком всегда чувствовал себя хорошо. Он считает, что возвращение в «Зенит» — идеальный вариант для его развития карьеры сейчас.