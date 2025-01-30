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Малком хочет вернуться в «Зенит»

сегодня, 18:09

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит».

По данным источника, причиной этого является тот факт, что бразилец не чувствует себя ценным футболистом в своём нынешнем клубе.

В России Малком всегда чувствовал себя хорошо. Он считает, что возвращение в «Зенит» — идеальный вариант для его развития карьеры сейчас.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:09
Про нечисть вокруг нас это сильно)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:48
В силу денег, как ни странно, верю. Кроме того, в нашем бушующем мире ничего исключать нельзя, в том числе возвращение Малколма в РПЛ. Просто я не верю, но это, как говорится, мои проблемы.
usmrx7vy5vej
usmrx7vy5vej
сегодня в 19:39
Неплохо будет посмотреть на такое возвращение, хотя в Хилялье он регулярно забивает
adekvat
adekvat
сегодня в 19:19
Не надо оставайся там, ничего хорошего из этого не получится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 19:14
А в чудодейственную и магическую силу огромных денег веришь? Да и развлечений в Аравии на порядок меньше. А судя но Неймару для них деньги и развлечения важнее футбола. Такая порода.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:12
Ну не всегда хотелки превращаются в желаемое.)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 19:01, ред.
Бразильцы из Питера разбегаются, некомфортно любителям карнавала в холодном и пасмурном мире. Но в СА и вовсе им тяжко: ни тебе алкоголя, ни тебе весёлых гулянок - руки поотрубать могут. Думается, Малком не в Зенит хочет, а транзитом через Петербург кинуться хоть на Родину, хоть в Турцию или на Кипр. Сейчас просто кроме Зенита никто его не купит за те деньги, которые саудиты попросят.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:54
Не оценили...)
f7pae6j3tb86
f7pae6j3tb86
сегодня в 18:44
Вряд ли это сейчас возможно будет сделать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:38, ред.
Какое развитие карьеры он видит в условиях замкнутого пространства ? Наш футбол изолирован от мирового, как было изолировано пространство вокруг Хомы Брута в "Вие" Н.В.Гоголя. Помните, он в церкви мелом нарисовал круг вокруг себя, и нечисть не могла проникнуть к нему. Так вот, российский футбол в настоящее время находится внутри этого круга, как бурсак Хома Брут, и лишь всем известные обстоятельства позволят разрушить стену.
Неужели футболисту хочется находиться в условиях изоляции и играть против условных "Ахмата" или "Рубина" ? Не верю.
42x7xkjpd62p
42x7xkjpd62p
сегодня в 18:36
Для Зенита это будет только большим благом, а Малком будет опять играть в футбол.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:31
бразилец не чувствует себя ценным футболистом в своём нынешнем клубе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399099/malkom-zenit 30.01.2025
Но он вроде там неплох!
112910415
112910415
сегодня в 18:26
интересная какая идея !
Вещий
Вещий
сегодня в 18:25
Неожиданно...:)))..... Соскучился по берёзкам.... ну а что, Неймар из Аль-Хиляля на родину поехал, по Копакабане и карнавалам соскучился. Вот и нашего российского гражданина на родину потянуло....:))) .... ну а кроме шуток, то уже на эту позицию Энрике взяли , не очень будет если кто то из них не будет играть, а ну другой вот лично я Малкова не представляю....

Пи.Си. Надо провернуть трюк Гинера - вернуть свободным агентом и снова продать саудитам ...:)))
Asper
Asper
сегодня в 18:22
Вот это недурно будет
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 18:18
Даже РПЛ для развития карьеры смотрится лучше, чем верблюд лига.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:16, ред.
Здесь был королем, а там один из многих наемников
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 18:11
И гульнуть можно как следует в Питере.
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