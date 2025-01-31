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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

сегодня, 01:39

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут команды, которые заняли первые 8 мест — это «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт» Франкфурт, «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

С 1/16 финала свой путь начнут команды, которые заняли места с 9-го по 24-е — это «Будё-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», «АЗ Алкмар», «Мидтьюлланд», «Юнион Сент-Жиллуаз», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Также определились клубы, которые покидают турнир — это «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальмё», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:27
Спешу ответить пользователю Байкал.

Байкал, я всегда знал, что ты меня читаешь и мне это приятно. Спасибо за главного эксперта и прогнозиста, мне льстит.)))

Ну а теперь по делу. Группу выиграл не я, а мой Старинный и Прекрасный Друг Ваня Станишник, а точнее сказать, победа в группе была добыта под его непосредственным руководством и с его консультациями. Я начал месяц, но потом на неделю ушел из Соккера и у меня не было ни малейшего желания продолжать борьбу в КП и вообще писать на Соккере, ввиду объективных причин... Но Ваня, буквально заставил меня продолжать борьбу, и поэтому, именно ОН- главный Творец Успеха!!!!!!! Это его победа, на все 1000%!!!!!!! Он проявил себя, как незаурядный Стратег!!!!!!! Признаюсь, шансов на победу было мало...

Володя очень уверенно и стремительно прошел весь КП в месяце, но на финише, нам с Ваней улыбнулась Удача, так бывает в спорте. Володя- Боец, что неоднократно доказывал!!! Я благодарен ему за борьбу, за участие, за соперничество!!!!!!!

И никаких стратегических уловок или обмана с моей стороны не было, тем более, еще за две недели до конца месяца я предупредил Володю, по дружески, чтобы он, порох держал сухим и не расслаблялся. Байкал, как тебе известно, я призы не получаю, а учавствую ,только ради спортивной интриги.
5qxvwzzasja8
5qxvwzzasja8
сегодня в 08:14
Браге совсем чуть-чуть не хватило
cm9vw5rqax92
cm9vw5rqax92
сегодня в 06:45
Турнир без каких-либо сенсации, все по делу.
drug01
drug01
сегодня в 05:37
Что же будем играть, всем удачи....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:27
Группа "Гаврилова" разрыв минимальный.
Да, уж, не оправдались надежды делавшего ставку на пирата, абордаж не удался!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:18
Ох, уж, эта группа "Стрельцова".
Пользователь капрал объявив всем, что покидает сайт и даже лично усыпил бдительность своего главноего конкурента сказав ему "Я чисто по делу заходил, и снова ухожу... Удачи, Дружище!!!", пожелав удачи сделал хитрый монёвр и выиграл группу.
В достижении победы все средства хороши.
Интересное, что скажет главный эксперт прогнозист по поводу такой победы?
ABir
ABir
сегодня в 02:38
Вылетают все по делу, никого не жаль.
Гость
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