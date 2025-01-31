Определились все участники плей-офф Лиги Европы.
Со стадии 1/8 финала свой путь начнут команды, которые заняли первые 8 мест — это «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт» Франкфурт, «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».
С 1/16 финала свой путь начнут команды, которые заняли места с 9-го по 24-е — это «Будё-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», «АЗ Алкмар», «Мидтьюлланд», «Юнион Сент-Жиллуаз», ПАОК, «Твенте» и «Фенербахче».
Также определились клубы, которые покидают турнир — это «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальмё», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».
Байкал, я всегда знал, что ты меня читаешь и мне это приятно. Спасибо за главного эксперта и прогнозиста, мне льстит.)))
Ну а теперь по делу. Группу выиграл не я, а мой Старинный и Прекрасный Друг Ваня Станишник, а точнее сказать, победа в группе была добыта под его непосредственным руководством и с его консультациями. Я начал месяц, но потом на неделю ушел из Соккера и у меня не было ни малейшего желания продолжать борьбу в КП и вообще писать на Соккере, ввиду объективных причин... Но Ваня, буквально заставил меня продолжать борьбу, и поэтому, именно ОН- главный Творец Успеха!!!!!!! Это его победа, на все 1000%!!!!!!! Он проявил себя, как незаурядный Стратег!!!!!!! Признаюсь, шансов на победу было мало...
Володя очень уверенно и стремительно прошел весь КП в месяце, но на финише, нам с Ваней улыбнулась Удача, так бывает в спорте. Володя- Боец, что неоднократно доказывал!!! Я благодарен ему за борьбу, за участие, за соперничество!!!!!!!
И никаких стратегических уловок или обмана с моей стороны не было, тем более, еще за две недели до конца месяца я предупредил Володю, по дружески, чтобы он, порох держал сухим и не расслаблялся. Байкал, как тебе известно, я призы не получаю, а учавствую ,только ради спортивной интриги.
Байкал, я всегда знал, что ты меня читаешь и мне это приятно. Спасибо за главного эксперта и прогнозиста, мне льстит.)))
Ну а теперь по делу. Группу выиграл не я, а мой Старинный и Прекрасный Друг Ваня Станишник, а точнее сказать, победа в группе была добыта под его непосредственным руководством и с его консультациями. Я начал месяц, но потом на неделю ушел из Соккера и у меня не было ни малейшего желания продолжать борьбу в КП и вообще писать на Соккере, ввиду объективных причин... Но Ваня, буквально заставил меня продолжать борьбу, и поэтому, именно ОН- главный Творец Успеха!!!!!!! Это его победа, на все 1000%!!!!!!! Он проявил себя, как незаурядный Стратег!!!!!!! Признаюсь, шансов на победу было мало...
Володя очень уверенно и стремительно прошел весь КП в месяце, но на финише, нам с Ваней улыбнулась Удача, так бывает в спорте. Володя- Боец, что неоднократно доказывал!!! Я благодарен ему за борьбу, за участие, за соперничество!!!!!!!
И никаких стратегических уловок или обмана с моей стороны не было, тем более, еще за две недели до конца месяца я предупредил Володю, по дружески, чтобы он, порох держал сухим и не расслаблялся. Байкал, как тебе известно, я призы не получаю, а учавствую ,только ради спортивной интриги.
Да, уж, не оправдались надежды делавшего ставку на пирата, абордаж не удался!!!
Да, уж, не оправдались надежды делавшего ставку на пирата, абордаж не удался!!!
Пользователь капрал объявив всем, что покидает сайт и даже лично усыпил бдительность своего главноего конкурента сказав ему "Я чисто по делу заходил, и снова ухожу... Удачи, Дружище!!!", пожелав удачи сделал хитрый монёвр и выиграл группу.
В достижении победы все средства хороши.
Интересное, что скажет главный эксперт прогнозист по поводу такой победы?
Пользователь капрал объявив всем, что покидает сайт и даже лично усыпил бдительность своего главноего конкурента сказав ему "Я чисто по делу заходил, и снова ухожу... Удачи, Дружище!!!", пожелав удачи сделал хитрый монёвр и выиграл группу.
В достижении победы все средства хороши.
Интересное, что скажет главный эксперт прогнозист по поводу такой победы?