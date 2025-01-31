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сегодня, 01:39

Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Со стадии 1/8 финала свой путь начнут команды, которые заняли первые 8 мест — это «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт» Франкфурт, «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

С 1/16 финала свой путь начнут команды, которые заняли места с 9-го по 24-е — это «Будё-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» Пльзень, «Ференцварош», «Порту», « АЗ Алкмар», «Мидтьюлланд», «Юнион Сент-Жиллуаз», ПАОК , «Твенте» и «Фенербахче».

Также определились клубы, которые покидают турнир — это «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Славия» Прага, «Мальмё», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» Киев, «Ницца» и «Карабах».