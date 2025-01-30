Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Аль-Хелаифи: «Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов – отличный результат»

сегодня, 12:42

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оценил выступление команды в Лиге чемпионов. Коллектив занял 15-е место по итогам основного этапа и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Мы очень довольны основным этапом, ведь он получился непростым. У нас было четыре балла, оставалось три поединка – мы почти вылетели из турнира, в котором любим выступать.

И мы вышли в плей-офф (в стыковые матчи — прим. ред.) – это отличный результат для нас.

Мы всегда верим в наш проект, в наши задачи. Я всегда доверял игрокам, тренеру и всегда верил в проход в следующий раунд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нойер оценил выступление «Баварии» в Лиге чемпионов
Сегодня, 11:47
Луис Энрике доволен выходом ПСЖ в стыковые матчи Лиги чемпионов
Сегодня, 09:37
Гасперини о 9-м месте в общей таблице ЛЧ: «Мы выиграли деревянную медаль»
Сегодня, 08:57
Слот: «Никаких гарантий первое место на общем этапе Лиги чемпионов не даёт»
Сегодня, 08:33
Гвардиола оценил шансы на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Сегодня, 08:17
Роналду: «Мой сын Маттео говорит, что Мбаппе лучше меня»
Вчера, 19:32
Все комментарии
j23q7kvxafwh
j23q7kvxafwh
сегодня в 13:21
Сколько же для этого денег было вложено.
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
сегодня в 13:12
Красавчик, что поддерживает команду, для микроклимата это важно
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:08
Президент по другому и не может сказать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 