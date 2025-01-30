Аль-Хелаифи: «Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов – отличный результат»

Президент ПСЖ оценил выступление команды в Лиге чемпионов. Коллектив занял 15-е место по итогам основного этапа и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала турнира.

Мы очень довольны основным этапом, ведь он получился непростым. У нас было четыре балла, оставалось три поединка – мы почти вылетели из турнира, в котором любим выступать.

И мы вышли в плей-офф (в стыковые матчи — прим. ред.) – это отличный результат для нас.

Мы всегда верим в наш проект, в наши задачи. Я всегда доверял игрокам, тренеру и всегда верил в проход в следующий раунд.