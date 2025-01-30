«Манчестер Сити» выжил в еврокубках. Нападающие сорвались с цепи в решающем туре Лиги чемпионов

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сегодня, 01:24

Команды показали себя в атаке.

Первая восьмерка

1. «Ливерпуль»; 2. «Барселона»; 3. «Арсенал»; 4. «Интер»; 5. «Атлетико»; 6. «Байер»; 7. «Лилль»; 8. «Астон Вилла»

Попадание в первую восьмерку дает бонус. Клубы пропускают стыковой раунд. Минус два матча плей-офф в плотном календаре знаменитых дивизионов. Для «Ливерпуля», который ведет борьбу за чемпионство в Англии, это точно важно. Команда Слота досрочно вышла в плей-офф. В последнем туре сыграли против ПСВ в гостях. Выпустили резервистов, поэтому устроили перестрелку. Голландцы молодцы, воспользовались слабостями состава «красных».

Поскольку «Ливерпуль» проиграл, то зависел от результата в матче каталонцев. «Барселона» встретила «Аталанту». Флик выпустил основу, как и его коллега Гасперини. Итальянцы забили до перерыва, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Во втором тайме один из двух матчей вечера без засчитанных мячей разродился голами. Ямаль опередил голкипера и защитника после паса Рафиньи, хавбек Эдерсон сравнял счет, а Араухо сыграл головой на стандарте.

«Ливерпулю» повезло, что «Аталанта» после этого не сдалась. Ничья в Барселоне помогла Слоту сохранить первое место, невзирая на неудачу. Никто не смог пройти 8 туров без поражений. А вот «Арсенал» соперничал с «Интером» на третью строчку. Англичане гостили у «Жироны», потерявшей шансы на плей-офф. А у «Интера» был интересный соперник. Но итальянцы быстро забили два мяча «Монако», попутно оставшись в большинстве. И «Арсенал» не скучал.

После пропущенного от «Жироны» мяча забили дважды. Сначала Жоржиньо реализовал пенальти, а потом 17-летний Нванери классно пробил под штангу. В самом конце в ворота испанцев поставили ещё одно пенальти за явную игру рукой, но Стерлинг промахнулся. Хотя Лаутаро Мартинес из «Интера» забил три мяча «Монако», итальянцы не обошли «Арсенал» в таблице, стали четвертыми. На пятой строчке оказался «Атлетико», они разнесли слабый «Зальцбург».

У «Байера», «Лилля» и «Астон Виллы» тоже довольно уверенные, хотя разные по сюжету победу. Именно эта восьмерка возглавила итоговую таблицу. В принципе, здесь не ждали только «Лилль» и «Астон Виллу». Остальные клубы обладают достаточным опытом и приличными составами, чтобы влиться в группу лидеров. Если бы здесь также были «Реал» и «Бавария», то могли назвать состав первой восьмерки предсказуемым. Но парочка сюрпризов все же была.

Вторая восьмерка

9. «Аталанта»; 10. «Боруссия» Д; 11. «Реал»; 12. «Бавария»; 13. «Милан»; 14. ПСВ ; 15. ПСЖ ; 16. «Бенфика»

Непривычно низко «Бавария» и «Реал». Они же являются потенциальными проблемными соперниками не только в стыковом раунде, а также для лидеров первой восьмерки чуть позже. Никто не хочет стартовать в плей-офф с поединков против Компани или Анчелотти. Но придется, ведь у грандов были невысокие шансы на сенсацию и попадание в первую восьмерку. В итоге «Бавария» дома обыграла «Слован», за немцев забивали Мюллер, Кейн и Коман.

У «Реал» удачно прошел гостевой матч против «Бреста». Игру отложили, поскольку фанаты закрыли поле дымовой завесой. Когда дым рассеялся, команда Анчелотти вернулась к привычной стратегии. Родриго технично сместился с левого фланга и забил важный гостевой мяч. Позже забил Беллингем, а затем Родриго оформил дубль. Мбаппе отличился, но взятие ворот отменили. В этой восьмерке жаль «Аталанту», они неплохой дрались против «Барселоны».

ПСВ вознагражден высоким местом за победу над «Ливерпулем». А ПСЖ расправился со «Штутгартом». Одна из команд рисковала покинуть Лигу чемпионов. Но интрига быстро умерла. Баркола забил в дебюте встречи в Германии, а Дембеле добавил хет-трик. Парижане разорвали оборону немцев. Не повторили ошибку матча против «Манчестер Сити», когда провели длительную разведку, а во второй половине пришлось устраивать яркий камбэк.

«Бенфика» оказалась во второй восьмерке после гостевой победы над «Ювентусом» 0:2 и поражения «Монако» от «Интера». А «Милан» наказан за свою осечку. «Динамо» из Загреба нужна была победа над итальянцами, чтобы помечтать о плей-офф. Консейсау увидел до перерыва жестокую голевую ошибку защитника Габбии, а потом Муса получил вторую желтую и удалился. Во втором тайме «Милан» в меньшинстве отыгрался, но Пьяца забил победный мяч.

Третья восьмерка

17. «Монако»; 18. «Брест»; 19. «Фейеноорд»; 20. «Ювентус»; 21. «Селтик»; 22. «Манчестер Сити»; 23. «Спортинг»; 24. «Брюгге».

Всех интересовала игра «Брюгге» против «Манчестер Сити». У бельгийцев было 20 матчей без поражений подряд. А у команды Гвардиолы много осечек. Англичане играли решающий поединок дома. После поражения от ПСЖ решили спровоцировать новые панические атаки у фанатов. «Горожане» пропустили контратаку в концовке первого тайма. Красивый проход левым флангом Феррана завершился передачей в центр и точным ударом. Эдерсон достал мяч, но не спас.

После перерыва «горожан» спас классный проход Ковачевича через половину поля и наглость Гвардиола – крайний защитник удачно ворвался в штрафную и спровоцировал автогол соперника. Мяч Савиньо позволил «Манчестер Сити» успокоиться. «Брюгге», невзирая на поражение, не вылетел. В этой восьмерке многие проиграли, но все остались в плей-офф. Близко к неудаче был «Спортинг». Могли покинуть турнир, но во втором тайме португальцы отыгрались с «Болоньей».

Покинули еврокубки

25. «Динамо» Загреб; 26. «Штутгарт»; 27. «Шахтер»; 28. «Болонья»; 29. «Црвена Звезда»; 30. «Штурм»; 31. «Спарта»; 32. «Лейпциг»; 33. «Жирона»; 34. «Зальцбург»; 35. «Слован»; 36. «Янг Бойз»

В этой группе команд всё внимание приковано к двум клубам в начале списка. Ведь именно они оказались главными неудачниками вечера. По итогам первых таймов вылетали «Штутгарт» и «Манчестер Сити». А «Динамо» Загреб благодаря грубейшей ошибке игрока «Милана» вел против фаворита. Хорваты после сорока пяти минут футбола проскакивали в плей-офф, как и злой сегодня ПСЖ . Через час пришел окончательный вердикт – «Динамо» вылетает, невзирая на победу над «Миланом».