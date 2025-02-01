Джеррард выступил с заявлением после ухода из «Аль-Иттифака»

Бывший главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» опубликовал заявление после того, как покинул клуб по обоюдному согласию.

Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков, болельщиков и всех, кто способствовал моему пребыванию здесь. Я хотел бы поблагодарить президента Самера, генерального директора Хамада и председателя футбольного комитета Хатима за предоставленную возможность и поддержку. Я многому здесь научился, и это был положительный опыт для меня лично и для моей семьи. Однако футбол непредсказуем, и иногда все идет не так, как нам хочется. Но я покидаю клуб и страну с большим уважением. Я не сомневаюсь, что проделанная нами работа приведет к будущему успеху.