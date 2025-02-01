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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Джеррард выступил с заявлением после ухода из «Аль-Иттифака»

вчера, 12:40

Бывший главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард опубликовал заявление после того, как покинул клуб по обоюдному согласию.

Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков, болельщиков и всех, кто способствовал моему пребыванию здесь. Я хотел бы поблагодарить президента Самера, генерального директора Хамада и председателя футбольного комитета Хатима за предоставленную возможность и поддержку. Я многому здесь научился, и это был положительный опыт для меня лично и для моей семьи. Однако футбол непредсказуем, и иногда все идет не так, как нам хочется. Но я покидаю клуб и страну с большим уважением. Я не сомневаюсь, что проделанная нами работа приведет к будущему успеху.

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Все комментарии
n6mpkw6pewky
n6mpkw6pewky
вчера в 15:41
Учиться кажется хватит,или тренеруй,или не можешь уйди и не позорься
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:26
Вот всегда Стивен был культурным, даже в подкатах(почти всегда)! Истинный бритиш!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:08
Неудачный вояж Стивена...:)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:53
Ох, уж эти дипломатические высказывания. Сказал бы как есть: здесь ни тебе пиво попить, ни в фонтане покупаться, а кривоногим игрокам, с которыми приходится работать, даже операция не поможет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:48
Приличия соблюдены - можно двигаться дальше....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:48
Прощальное послание,это неплохо.
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