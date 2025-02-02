Правительство может помочь построить новый стадион «Челси»

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сегодня, 00:48

По информации источника, правительство Великобритании может оплатить часть расходов на строительство нового стадиона «Челси» в районе Эрлс-Корт. Подобный план есть у «Манчестер Юнайтед» относительно «Олд Траффорд».

Первоначальные планы лондонского клуба о новом стадионе на 60 тысяч мест были отменены в 2018 году после того, как бывшему владельцу Роману Абрамовичу не продлили визу на пребывание в Великобритании.

На нынешнем стадионе — «Стэмфорд Бридж», «Челси» принимает соперников с момента основания команды в 1905-м.