Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Правительство может помочь построить новый стадион «Челси»

сегодня, 00:48

По информации источника, правительство Великобритании может оплатить часть расходов на строительство нового стадиона «Челси» в районе Эрлс-Корт. Подобный план есть у «Манчестер Юнайтед» относительно «Олд Траффорд».

Первоначальные планы лондонского клуба о новом стадионе на 60 тысяч мест были отменены в 2018 году после того, как бывшему владельцу Роману Абрамовичу не продлили визу на пребывание в Великобритании.

На нынешнем стадионе — «Стэмфорд Бридж», «Челси» принимает соперников с момента основания команды в 1905-м.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКомпания KSS, занимавшаяся «Энфилдом», может обновить стадион «Ньюкасла»
Вчера, 00:24
Появилось видео стадиона «Камп Ноу», записанное в формате 8К
29 января Видео
СлухиМатч «Барселона» — «Реал» могут перенести на «Уэмбли»
28 января
Реконструкция «Олд Траффорд» увеличит вместимость до 87 тысяч человек
17 января
«Барселона» до мая не сможет сыграть на «Камп Ноу»
17 января
Мэр Парижа сообщила, что город не продаст клубу ПСЖ стадион «Парк де Пренс»
15 января
Сортировать
Все комментарии
magnum3000
magnum3000
сегодня в 09:41
Абраша вытащил Челси из финансовой ямы, что команда много лет была в топ 5 АПЛ. Неблагодарные мелкобританцы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:04
Интересно сколько щас больших стадионов в Лондоне? А пенсам пора уже на новый переезжать
war4r4cpqn3r
war4r4cpqn3r
сегодня в 08:20
Без Абрамовича сами без помощи ничего не могут.
rhffkc5zkap3
rhffkc5zkap3
сегодня в 06:55
Рома в лучшие года все дела бы порешал
112910415
112910415
сегодня в 05:26
вот и радость неожиданная
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:10
В том то и дело что не дадут... А сами поучаствую и доля будет))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:43
А при чем тут Правительство? Чем хуже остальные клубы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:20
Старенький стадион, можно и слвременный построить. Было бы место в столице...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Правительству Великобритании достаточно просто дать карт-бланш Боули на строительство стадионов - он настроит много и разных... )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 