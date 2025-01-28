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Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на «Уэмбли»

сегодня, 16:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.05.2025 Не начался

Майский матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» может пройти в другой стране.

По информации источника, местом проведения игры может стать стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Каталонский клуб временно проводит домашние матчи на «Олимпико де Монжуик» из-за реконструкции «Камп Ноу». Однако контракт «сине-гранатовых» с нынешним стадионом истекает в конце апреля, и любые планы по его продлению, скорее всего, будут сорваны из-за того, что на площадке уже запланированы другие мероприятия. В том числе речь идёт о концерте Rolling Stones, который должен пройти в мае.

«Камп Ноу» также вряд ли будет доступен к проведению игры.

Возможные варианты проведения поединка будут обсуждаться сегодня, 28 января. Предполагается, что одним из вариантов будет зарубежный стадион.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:29
Интересно получается. В прошлом сезоне Барселона в одном из матчей с Реалом выходила в футболках с фирменным логотипом The Rolling Stones, продвигая бренд известной британской рок-группы, а в этом сезоне на тот же матч с Реалом Мик Джаггер и компания "подвинули" Барсу с их временного стадиона.
Судьба не лишена иронии.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:18
Опять Эль Класико пройдёт в Саудовской Аравии? Тем более, там душно будет в мае.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:18
Приветствую, Дружище!!!
Обожаю это дело, сам бы пустился в пляс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 19:52
Рок-н-ролл жив!)...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:33
барселона закатит реалу 5 голов на любом поле в любой стране
magnum3000
magnum3000
сегодня в 19:16, ред.
А как же каталонские и мадридские болельщики? Далеко не все осилят билеты в Англию. Им купят их до Лондона и обратно?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:01
вряд ли Реал согласится, чтоб в 11 мая провести Эль класико в Лондоне.
сливочные прекрасно знают, что Барса выиграла все 4 матчей, проведенные
сине-гранатовыми на Уэмбли.
первый раз мы становилась обладателем Кубка европейских чемпионов,
обыграв в финальном матче итальянскую Сампдорию.
на групповой стадии ЛЧ был повержен Арсенал.
а в 2011 году Барселона блестящем стиле обыграла Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов.
был еще матч с Тоттенхэмом. тогда Месси прижал шпор дублем.
так что Эль Класико пусть сыграют или США, и Германии.
nkzeusq8ae5x
nkzeusq8ae5x ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:15, ред.
Ла лига: "Деньги, деньги, денюшки...".
Только об этом они и подумают, это запланированная мечта Тебеса.
Для Ла лиги это очередной повод для популизации испанской лиги и хорошое пополнение собственной казны, ведь не даром же они проводят финалы кубков уже в других странах, а по поводу чемпионата давно ведутся переговоры, причём даже с америкой.
Niagara
Niagara
сегодня в 18:07
как много проблем при Лапорте, пора ему отдохнуть
2qn9gzmkj6d6
2qn9gzmkj6d6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:05, ред.
Фактор своего поля в Эль-Класико? А это, что такое?
Там зачастую выигрывают гости, а Барса так вообще на выезде играет более уверенее чем на домашнем стадионе, что подтверждают победы с разгромным счётом.

Так же хочу добавить, что Барса на этом может крупно зароботать, да и не только Барса, Реал, Ла лига и принимающая сторона, все будут в плюсе, как в плане популизации, так и в финансовом плане.
Так, что против никто не будет, а скорее всего наоборот.
Вот только пока по месту идут приценки и возможно шейхи попытаются перехватить Эль-Класико.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:53
Интересно что думает по этому поводу руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:41
Интересно, о чём думала Барса. Наверняка ведь все сроки были обговорены, и календарь тоже. Теперь же получается что матч с Реалом будет проведён на нейтральной территории. А фактор своего поля в таких матчах имеет огромное значение. Тут явная недоработка руководства Барселоны...
9e7q26yktnsz
9e7q26yktnsz
сегодня в 17:27
Провести Эль Классико желающие то найдутся, непонятно как такой клуб остался без стадиона, ещё на такой длительный период
Capral
Capral
сегодня в 17:26
Пусть в Германию перенесут. С удовольствием посмотрел бы такой матч и лично посетил бы его!!! Тем более, финал ЛЧ в Мюнхене, кто его знает, возможно, повторение состоится... Уэмбли- конечно круто, но мне далеко ехать, а здесь- рядом.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 17:19
Я так понимаю, на сегодняшний момент места для проведения матча нет. Значит, Барселоне пока присуждается техническое поражение. 🤔
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:06
Пусть начнут торги на аукционе))) эль Классико продукт высшего класса
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:57
Саудиты перебьют
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