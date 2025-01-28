Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на «Уэмбли»

Майский матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» может пройти в другой стране.
По информации источника, местом проведения игры может стать стадион «Уэмбли» в Лондоне.
Каталонский клуб временно проводит домашние матчи на «Олимпико де Монжуик» из-за реконструкции «Камп Ноу». Однако контракт «сине-гранатовых» с нынешним стадионом истекает в конце апреля, и любые планы по его продлению, скорее всего, будут сорваны из-за того, что на площадке уже запланированы другие мероприятия. В том числе речь идёт о концерте Rolling Stones, который должен пройти в мае.
«Камп Ноу» также вряд ли будет доступен к проведению игры.
Возможные варианты проведения поединка будут обсуждаться сегодня, 28 января. Предполагается, что одним из вариантов будет зарубежный стадион.
Там зачастую выигрывают гости, а Барса так вообще на выезде играет более уверенее чем на домашнем стадионе, что подтверждают победы с разгромным счётом.
Так же хочу добавить, что Барса на этом может крупно зароботать, да и не только Барса, Реал, Ла лига и принимающая сторона, все будут в плюсе, как в плане популизации, так и в финансовом плане.
Так, что против никто не будет, а скорее всего наоборот.
Вот только пока по месту идут приценки и возможно шейхи попытаются перехватить Эль-Класико.
Там зачастую выигрывают гости, а Барса так вообще на выезде играет более уверенее чем на домашнем стадионе, что подтверждают победы с разгромным счётом.
Так же хочу добавить, что Барса на этом может крупно зароботать, да и не только Барса, Реал, Ла лига и принимающая сторона, все будут в плюсе, как в плане популизации, так и в финансовом плане.
Так, что против никто не будет, а скорее всего наоборот.
Вот только пока по месту идут приценки и возможно шейхи попытаются перехватить Эль-Класико.