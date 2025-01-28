Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на «Уэмбли»

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сегодня, 16:55

Майский матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» может пройти в другой стране.

По информации источника, местом проведения игры может стать стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Каталонский клуб временно проводит домашние матчи на «Олимпико де Монжуик» из-за реконструкции «Камп Ноу». Однако контракт «сине-гранатовых» с нынешним стадионом истекает в конце апреля, и любые планы по его продлению, скорее всего, будут сорваны из-за того, что на площадке уже запланированы другие мероприятия. В том числе речь идёт о концерте Rolling Stones, который должен пройти в мае.

«Камп Ноу» также вряд ли будет доступен к проведению игры.

Возможные варианты проведения поединка будут обсуждаться сегодня, 28 января. Предполагается, что одним из вариантов будет зарубежный стадион.