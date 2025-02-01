Компания KSS, занимавшаяся «Энфилдом», может обновить стадион «Ньюкасла»

1738358667

сегодня, 00:24

По информации источника, «Ньюкасл» может либо расширить текущий домашний стадион, либо построить новый.

Представители лондонской компании KSS, которая работала над реконструкцией «Энфилда», провели встречу с клубом. Были подготовлены чертежи двух вариантов, которые увидели сотрудники.

Первый предполагает увеличение вместимости «Сент-Джеймс Парк» примерно на 8 тысяч мест — до 60 300. Новый же стадион будет вмещать 70 тысяч болельщиков. Некоторые из чертежей нового объекта показывают, что он будет оформлен в виде «пузырчатой ​​плёнки».

В случае обновления текущего стадиона, некоторые его части не претерпят значительных изменений с точки зрения внешнего вида, несмотря на то, что там будут проведены масштабные работы, а дополнительные сидячие места разместят на переделанной трибуне Gallowgate End.

Официальное объявление о направлении, в котором будет двигаться клуб, может быть отложено до конца сезона.