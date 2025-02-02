Гвардиола поддержал Хусанова после ошибок в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» поддержал 20-летнего новичка команды .

Он дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1). За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

Вы знаете, сколько центральных защитников в этом сезоне допускают такие ошибки, как Хусанов? А защитников, которые нужны всем на высоком, высоком уровне, знаете, сколько?! Очень много. Так что я не виню Хусанова, мне ничего не остается, как винить себя. Мы по-прежнему совершаем ошибки, и нашим центральным защитникам необходимо совершенствоваться. Я не обвинял его публично и даже в лично. Не собираюсь заниматься подобным с игроками, которые приехали и провели всего одну тренировку. Ему нужно помочь.