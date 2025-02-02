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Гвардиола поддержал Хусанова после ошибок в матче с «Челси»

вчера, 12:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поддержал 20-летнего новичка команды Абукодира Хусанова.

Он дебютировал в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1). За первые четыре минуты Хусанов допустил результативную ошибку и получил желтую карточку.

Вы знаете, сколько центральных защитников в этом сезоне допускают такие ошибки, как Хусанов? А защитников, которые нужны всем на высоком, высоком уровне, знаете, сколько?! Очень много. Так что я не виню Хусанова, мне ничего не остается, как винить себя. Мы по-прежнему совершаем ошибки, и нашим центральным защитникам необходимо совершенствоваться. Я не обвинял его публично и даже в лично. Не собираюсь заниматься подобным с игроками, которые приехали и провели всего одну тренировку. Ему нужно помочь.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:53
Для новобранца очень важна поддержка круча))) ошибки у всех случаются. Тренировки перестроят его мышление и скорость. Все будет ок
протон
протон
вчера в 14:28
Парню 20 лет, ему отказали в родном клубе дебютировать за взрослую команду, и он переезжает в другую страну. Оттуда в 18 лет он переходит не в какой-то середняк российского чемпионата, а в Лигу 1, это уже был большой успех для молодого игрока, которому отказали в родном клубе. А оттуда через 1.5 года переходит в лучшую команду Англии последних 7 сезонов к лучшему тренеру в истории, это значит, что он работал, чтобы добиться успеха, он даже в интервью говорил, что его цель — переход в команду топ-3 АПЛ. Так что он, когда его мечта сбылась, вряд ли перестанет работать. Ему нужно время для адаптации, вот и все.
jeqs6eus8dnf
jeqs6eus8dnf
вчера в 13:07, ред.
зачем повторять пост от 25 января? больше нет новостей или проблемы с памятью?
4svxmmk776wt
4svxmmk776wt
вчера в 13:03
Молодому сейчас надо поддержка, чтобы совсем не поплыл
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:50
)...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:44
Реально, человек одну тренеровку провёл. Сразу в бой, и такие скорости, Хусанов в жизни не играл в таком темпе. Конечно ему надо привыкнуть
112910415
112910415
вчера в 12:43
не то, чтобы мудрость, но адекватная реакция !
h5bakna9zju8
h5bakna9zju8
вчера в 12:37
Видать вкусным пловом кормит узбек лысого мордоскрёба
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
Сегодня наверно на лавке останется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:29
Хуманов задобрил его хорошей шаурмой)))
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