Бителло вернулся в расположение «Динамо»

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло прилетел в Катар на сбор команды.
Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо, в котором «бело-голубые» уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.
Напомним, ранее Бителло не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с «Динамо».
Даже если покается, веры ему уже нет.
Продать и забыть.
Даже если покается, веры ему уже нет.
Продать и забыть.
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Стоило письму опубликоваться, как и агент Портела в эфир вышел, и сам Битело нарисовался, изъявив намерение появиться в расположении клуба, куда вчерась благополучно и прибыл, в курточке Bosco и с динамовской розой на шее, а сейчас уже занимается (пока отдельно от команды).
Остаётся надеяться, что у динамовского руководства хватит и далее терпения и здравомыслия, чтобы уладить дело с минимальным ущербом для клуба и команды.
"Продать нельзя оставлять"?)
Куда, интересно, в итоге впишется запятая?..))
Стоило письму опубликоваться, как и агент Портела в эфир вышел, и сам Битело нарисовался, изъявив намерение появиться в расположении клуба, куда вчерась благополучно и прибыл, в курточке Bosco и с динамовской розой на шее, а сейчас уже занимается (пока отдельно от команды).
Остаётся надеяться, что у динамовского руководства хватит и далее терпения и здравомыслия, чтобы уладить дело с минимальным ущербом для клуба и команды.
"Продать нельзя оставлять"?)
Куда, интересно, в итоге впишется запятая?..))