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Бителло вернулся в расположение «Динамо»

сегодня, 08:36

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло прилетел в Катар на сбор команды.

Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо, в котором «бело-голубые» уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.

Напомним, ранее Бителло не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с «Динамо».

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 11:01
Я думаю, что после всех своих закидонов этот Бителло в Динамо - отрезанный ломоть.
Даже если покается, веры ему уже нет.
Продать и забыть.
nubom
nubom
сегодня в 10:46, ред.
Похоже для бразильцев РПЛ - самый короткий путь в Ботафого...
...
баск
баск
сегодня в 10:10
Письмо Пивоварова и в самом деле подействовало на героев отрезвляюще.

Стоило письму опубликоваться, как и агент Портела в эфир вышел, и сам Битело нарисовался, изъявив намерение появиться в расположении клуба, куда вчерась благополучно и прибыл, в курточке Bosco и с динамовской розой на шее, а сейчас уже занимается (пока отдельно от команды).

Остаётся надеяться, что у динамовского руководства хватит и далее терпения и здравомыслия, чтобы уладить дело с минимальным ущербом для клуба и команды.

"Продать нельзя оставлять"?)
Куда, интересно, в итоге впишется запятая?..))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:16
Возвращение блудного попугая...
Гость
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