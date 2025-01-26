Бителло вернулся в расположение «Динамо»

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сегодня, 08:36

Бразильский полузащитник «Динамо» прилетел в Катар на сбор команды.

Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо, в котором «бело-голубые» уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.

Напомним, ранее Бителло не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с «Динамо».