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Хусанов и Мармуш дебютируют за «Сити» в матче с «Челси», выйдя в основе

вчера, 20:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Новички «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш дебютируют за команду в матче с «Челси». Оба футболиста выйдут в стартовом составе.

Игрок из Узбекистана перешёл в МС 20 января, египтянин — 23 января.

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Все комментарии
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 00:00
С места в карьер...
azkan
azkan
вчера в 23:06, ред.
Все ошибаются, но главное извлечь урок из этих ошибок! Работать и работать. Хусанов еще молодой, освоится и придут хорошие и красивые матчи!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:34
Хусанов уже привез гол своей ошибкой, а Мармуш пока в офсайдах постоянно.
Это по итогу 1-ого тайма, дальше смотрим.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:30
Узбекистан уже у телевизоров))
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