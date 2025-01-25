Хусанов и Мармуш дебютируют за «Сити» в матче с «Челси», выйдя в основе

Новички «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш дебютируют за команду в матче с «Челси». Оба футболиста выйдут в стартовом составе.
Игрок из Узбекистана перешёл в МС 20 января, египтянин — 23 января.
|Манчестер Сити3 : 1Челси
|Матч завершен
Новички «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш дебютируют за команду в матче с «Челси». Оба футболиста выйдут в стартовом составе.
Игрок из Узбекистана перешёл в МС 20 января, египтянин — 23 января.
Это по итогу 1-ого тайма, дальше смотрим.
Это по итогу 1-ого тайма, дальше смотрим.