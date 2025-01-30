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«Ман Сити» может включить Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 17:36

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется, что испанский полузащитник Родри сможет помочь команде в поздних стадиях турнира.

«Горожане» планируют рассмотреть этот вопрос 6 февраля, когда после группового этапа командам будет разрешено внести до трех замен в заявку.

В данный момент Родри восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, которую он получил 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:05
Да много кто нужен, но это уже летом.
А Пеп в Зенит, говорят там можно ниче не делать и получать хорошо)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:04
Вратарь нужен. Нет воротчика, нет команды...
Хотя..., судя по новичкам, сдается мне что Пеп на лыжи встал, а вот куда, хз.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 18:18
Этой зимой Доку не уйдет. А щас если и покупать кого-то, то в центр поля.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:16
Ну вот да, но не думаю, что прям щас Рафинью ещё купят и кого-то на выход придётся, сейчас успокоятся, а насчёт Доку будут думать, он явно не формат Пепа
sihafazatron
sihafazatron ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 18:06
Новичков уже трое и еще не вечер, возможно еще кто-то будет.
Кстати, Уокера отпустили в аренду, так что еще + 1 место в заявке.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:04
Ну вот 2х новичков и внесут и Родри заодно, на выписку можно смело поставить Доку, например
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:47
И зачем это? Новичков надо внести.
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