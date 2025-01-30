«Ман Сити» может включить Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 17:36

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» надеется, что испанский полузащитник сможет помочь команде в поздних стадиях турнира.

«Горожане» планируют рассмотреть этот вопрос 6 февраля, когда после группового этапа командам будет разрешено внести до трех замен в заявку.



В данный момент Родри восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, которую он получил 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».