«Ман Сити» может включить Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется, что испанский полузащитник Родри сможет помочь команде в поздних стадиях турнира.
«Горожане» планируют рассмотреть этот вопрос 6 февраля, когда после группового этапа командам будет разрешено внести до трех замен в заявку.
В данный момент Родри восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, которую он получил 22 сентября 2024 года в матче с «Арсеналом».
А Пеп в Зенит, говорят там можно ниче не делать и получать хорошо)
А Пеп в Зенит, говорят там можно ниче не делать и получать хорошо)
Хотя..., судя по новичкам, сдается мне что Пеп на лыжи встал, а вот куда, хз.
Хотя..., судя по новичкам, сдается мне что Пеп на лыжи встал, а вот куда, хз.
Кстати, Уокера отпустили в аренду, так что еще + 1 место в заявке.
Кстати, Уокера отпустили в аренду, так что еще + 1 место в заявке.