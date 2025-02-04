Глебов близок к переходу в «Динамо» за 8 млн евро

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждёт завершения сделки.
Сейчас клубы ведут переговоры об условиях сделки на общую сумму 8 миллионов евро.
Москвичам придется единовременно заплатить 5-6 миллионов евро.
Остальная сумма будет выплачена равными частями в течение полугода.
Также «бело-голубые» готовы включить в контракт бонусы по 500 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России.
По моему мнению, он в Ростове в последнее время не проявлял должного старания.
Что это значит, с чем связано - знает только он сам и валерик.
В таком !НЕтоварном" виде брать в стан КБ его, конечно, было рискованно.
Может, перейдя в Динамо, встряхнётся и начнёт играть так же, как в лучшие сезоны за Ростов.
Ну, если будет условным "Макаровым"... тогда не знаю...
По моему мнению, он в Ростове в последнее время не проявлял должного старания.
Что это значит, с чем связано - знает только он сам и валерик.
В таком !НЕтоварном" виде брать в стан КБ его, конечно, было рискованно.
Может, перейдя в Динамо, встряхнётся и начнёт играть так же, как в лучшие сезоны за Ростов.
Ну, если будет условным "Макаровым"... тогда не знаю...
Пока всё устраивало - был в Спартаке практически незаменимым.
"Инквизицией на поле".
А, может, ТАК, как действовал Горлукович в играх, и надо с нашей молодёжью???
Те, которые при нём за Спартак играли, выросли в достаточно приличных мастеров.
Вот что "лещ", выданный вовремя и кому нужно животворящий делает. ))
Пока всё устраивало - был в Спартаке практически незаменимым.
"Инквизицией на поле".
А, может, ТАК, как действовал Горлукович в играх, и надо с нашей молодёжью???
Те, которые при нём за Спартак играли, выросли в достаточно приличных мастеров.
Вот что "лещ", выданный вовремя и кому нужно животворящий делает. ))