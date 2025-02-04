Глебов близок к переходу в «Динамо» за 8 млн евро

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вчера, 18:00

Полузащитник «Ростова» согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждёт завершения сделки.

Сейчас клубы ведут переговоры об условиях сделки на общую сумму 8 миллионов евро.

Москвичам придется единовременно заплатить 5-6 миллионов евро.

Остальная сумма будет выплачена равными частями в течение полугода.

Также «бело-голубые» готовы включить в контракт бонусы по 500 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России.