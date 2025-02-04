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Глебов близок к переходу в «Динамо» за 8 млн евро

вчера, 18:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждёт завершения сделки.

Сейчас клубы ведут переговоры об условиях сделки на общую сумму 8 миллионов евро.

Москвичам придется единовременно заплатить 5-6 миллионов евро.

Остальная сумма будет выплачена равными частями в течение полугода.

Также «бело-голубые» готовы включить в контракт бонусы по 500 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
пусть будет счастлив в Динамо !
Датак
Датак
сегодня в 01:24
Уж скорей бы...а то все боюь,что в ЦСКА его купят
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:59
Точно не знаю или завтра, можно посмотреть. Но общаться будем в любом случае!!!!!!! Немного таких людей на Соккере, как ты, Володя, с которыми можно вспомнить ВЕЛИЧАЙШИЕ страницы советского футбола!!!!!!!

Спокойной ночи, Дружище!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Спокойной ночи, Витя! Спартак с Динамо завтра играет на этом Зимнем кубке??? Вот тогда ещё и пообщаемся. )
А-а-а-а-а...
Посмотрел: 7-го.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:52
Понятно. Спасибо, Володя!!!
И как всегда- Удачи Спартаку, Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
По-поводу "заговора"...
Всегда в команде есть игроки, которые не довольны действующим тренером.
КАК на это отреагирует руководство клуба - другое дело.
В данном случае, с учётом всех сложившихся обстоятельств, думаю, что недовольство ОТДЕЛЬНЫХ игроков совпало с желанием руководства клуба, и Николай Петрович перед руководством "заострил и поставил на ребро вопрос" о Бескове.
В данном случае, как стало видно из последующих сезонов команды, по моему мнению, поговорка "Всё, что не делается - всё к лучшему" очень удачна.
Для КОМАНДЫ, по крайней мере.
Что касается чьего-то там высказывания...
Не берусь что-то даже предполагать...
Хотя, войдя в раж, что угодно могли сказать...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:16
Против Бескова был целый заговор в Спартаке. А вот, Володя, как ты считаешь, было такое у Старистиных, когда один из братьев убил муху, которая села на газету, где было слово "Динамо", со словами- "вот тебе, проклятое Динамо"! Или это выдумка?
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Ну, не СтаростинЫХ, а именно Николая Петровича.
Андрей Петрович был очень дружен с Константином Ивановичем: оба - завзятые театралы, любящие "тусоваться" в около театральной среде. Эдакие "спортсмены-интеллигенты". Одевались всегда стильно.
Николай Петрович был больше "от рабоче-крестьян" и по-своему воспринимал всё.
Именно смерть Андрея Петровича "развязала руки" Николаю Петровичу принять решение об увольнении Константина Ивановича.
А был бы жив Андрей Петрович, то Бесков ещё долго был бы старшим тренером Спартака.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 21:52
Ну вот, как раз для немецкого силового и прямолинейного футбола он и подходил.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Как говорится , поживем увидим .
а Горлукович защитником был и поиграл малость в Германии до Спартака . (если не путаю)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Мог, но в отличие от В.Маслова, никогда игроков не бил и не оскорблял. Ну и конечно ты прав- противовес в лице Старостиных у Бескова был и серьезный.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:27
Бесков, как я понимаю, сам мог морально "придавить" так, что мало не покажется.
Хоть у него и был "клубный противовес" - Н. П. Старостин.
lotsman
lotsman
вчера в 21:26
Зря Глебов согласился. В Ростове лучше бы остался.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:25
Не знаю, Дружище, не знаю, я этого не понимаю. Но, если всех всё устраивало, тогда, ничего не имею против. Но мне такое не нравится. Я думаю, что у Бескова, такое не прошло...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
И Ярцева, и Романцева Горлукович устраивал, поскольку ВСЁ у них было подчинено игровой дисциплине.
Пока всё устраивало - был в Спартаке практически незаменимым.
"Инквизицией на поле".
А, может, ТАК, как действовал Горлукович в играх, и надо с нашей молодёжью???
Те, которые при нём за Спартак играли, выросли в достаточно приличных мастеров.
Вот что "лещ", выданный вовремя и кому нужно животворящий делает. ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:57
Рад тебя видеть, Володя!!!
Да, я суров, но справедлив, и конечно, как болельщик Динамо с 1969г., имею право на свое мнение. Всем известна моя позиция и её, я не поменяю до тех пор, пока Клуб не вернется в роДную Гавань...
А что касается Горлуковича, то я никогда не забуду, как он ударил в лицо товарища по команде. Если не ошибаюсь, было это во Владикавказе, а вот год не помню. Признаться, такого, никогда- ни до, ни после не видел.

И вот, хочу процитировать тебе В.Перетурина, в одном из репортажей: "Не понимаю, что этот человек делает в Спартаке? Ни по стилю, ни по идеологии Спартаку не подходит. Но, кажется переходит в московское Динамо".

Делай выводы, Дружище.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44
Добрый вечер, Витя! ))
Суров ты, конечно, к хозяевам Динамо, ОХ, суров!
Но имеешь право, конечно.
А что касается Горлуковича - да, бесхитростный был игрок в техническом плане...
НО!
Именно благодаря в т. ч. и ему, который был "суровым дядькой" в "ясельках" Ярцева, Спартак смог в том году выиграть чемпионат.
Пусть и в дополнительном матче с Аланией, но ЭТО БЫЛО КРАСИВО!
Да и потом не давал игрочишкам расслабиться на поле, за что ему большая благодарность.
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 20:30
Не жалейте и доверьтесь моему футбольному и спортивному опыту. Глебов не для Спартака, и ничего особенного в нем нет. Жлобоватый игрок и стиль игры такой же. Ростовщикам возможно и подойдет, под их убогий и предсказуемый футбол, а Спартаку нужен игрок другого полета. Помню, в начале 90-х, играл у вас Горлукович. Ну жлобина, еще та, и ныне покойный В.Перетурин, Светлая ему Память, постоянно говорил, что мечтает, когда же Спартак избавится от этого человека!!!

Спартак и Ростов- разные клубы, u признаться, никогда, ничего особенного в Глебове не видел. И еще неизвестно, приживется ли он у банкирщины, пусть не радуются раньше времени, не будет им счастья- НИКОГДА и ни с кем!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:17
Ростов понять можно....
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:47
Может я очень придирчив и необъективен, но за Глебовым, как ещё в прошлом году появилась новость о его возможном переходе в Спартак, слежу пристально.
По моему мнению, он в Ростове в последнее время не проявлял должного старания.
Что это значит, с чем связано - знает только он сам и валерик.
В таком !НЕтоварном" виде брать в стан КБ его, конечно, было рискованно.
Может, перейдя в Динамо, встряхнётся и начнёт играть так же, как в лучшие сезоны за Ростов.
Ну, если будет условным "Макаровым"... тогда не знаю...
матос
матос
вчера в 19:39
Лучше бы Спартак его купил , нет епт зациклились на сербском хрустале за 20 млн
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:40, ред.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:11
    Посмотрим, что из этого получится... Мне кажется, пересидел Глебов, надо было раньше уходить из нынешнего клуба. А Ростов молодец - умудрился в такое тяжёлое время заработать неплохие деньги. Для южан они просто огромные... Правда сделка ещё не состоялась
    Вещий
    Вещий
    вчера в 18:05
    Пожелаю удачи в играх за Динамиков....
    Гость
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