Черчесов: «Две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью источнику рассказал о вариантах трудоустройства после ухода из национальной команды.
Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство. Но я тогда находился на контракте с КФФ. Посмотрим... Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал.
Потому что не исключён такой звонок, что ты не можешь отказаться. Так тоже бывает. Плюс клуб и сборная и в этом смысле разные вещи. В первом случае ты не способен моментально переключиться от каждодневной работы на новую, мыслями ещё в том коллективе. А вот во втором ты в процессе всё-таки не сутки за сутками — из-за специфики международного календаря.
Поступали ли другие звонки с вариантами трудоустройства? Да. Тоже пока не из России. Предлагали войти в совет директоров одного клуба, помочь со спортивным направлением. То есть по линии менеджмента, а не тренерской. Поблагодарил, но ответил, что ещё не готов менять род деятельности. Причём звонок раздался ещё до официального объявления на сайте КФФ — видимо, люди что-то знали заранее...
- А можно поподробнее, Станислав Саламович?
- Да на чабанской стоянке "Восток" помощник младшего чабана требуется!
- А можно поподробнее, Станислав Саламович?
- Да на чабанской стоянке "Восток" помощник младшего чабана требуется!