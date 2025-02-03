Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Черчесов: «Две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока»

вчера, 10:52

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью источнику рассказал о вариантах трудоустройства после ухода из национальной команды.

Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство. Но я тогда находился на контракте с КФФ. Посмотрим... Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал.

Потому что не исключён такой звонок, что ты не можешь отказаться. Так тоже бывает. Плюс клуб и сборная и в этом смысле разные вещи. В первом случае ты не способен моментально переключиться от каждодневной работы на новую, мыслями ещё в том коллективе. А вот во втором ты в процессе всё-таки не сутки за сутками — из-за специфики международного календаря.

Поступали ли другие звонки с вариантами трудоустройства? Да. Тоже пока не из России. Предлагали войти в совет директоров одного клуба, помочь со спортивным направлением. То есть по линии менеджмента, а не тренерской. Поблагодарил, но ответил, что ещё не готов менять род деятельности. Причём звонок раздался ещё до официального объявления на сайте КФФ — видимо, люди что-то знали заранее...

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЮран может возглавить сборную Армении
31 января
Карпин заявил, что может уйти из «Ростова» хоть завтра
29 января
Кержаков рассказал, клубы из каких стран им интересовались
20 января
Абаскаль заявил, что готов тренировать «Зенит» или ЦСКА
14 января
СлухиСтало известно, какой клуб Медиалиги возглавит Григорян
12 января
Возглавляли клубы РПЛ и заждались новых вызовов. Федотов в компании безработных тренеров
06 январяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:40
Возражу. Гус Хидинк со сборной РФ в 2008 г на ЧЕ занял 4 место. Далее. Сб.Казахстана при предыдущем тренере Адиеве прекрасно выступила в Лиге наций с тем же составом. А Черчесов все развалил. Он с 2020 г. едет с ярмарки домой. Сбитый летчик. Но признать это не хочет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:39
Не обязательно арабские клубы. Есть и Израиль. Вот бы Черчесова в Бейтар)))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:34
Чтобы убедиться, что С.С. провалил работу со сборной, достаточно ознакомиться с результатами предыдущих тренеров, и тогда станет понятна вся его профессиональная несостоятельность. Очень советую.
Востребован - то он будет, но ни один уважающий себя клуб не пригласит его в свои ряды.
И хватит вспоминать "успех" сборной на ЧМ в России. Порядком эти воспоминания набили оскомину

Соперники в подгруппе признавались впоследствии, что растерялись, оказавшись на таком значительном мировом форуме. По этой причине у них всё валилось из рук (ног), ничего не получалось. Наши были тут как тут в такой ситуации. А игра с испанцами была верхом позора российского футбола, поэтому хватит тешить себя воспоминаниями о том ЧМ.! На - до - ело.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:16
Думаю, Черчесов надолго без работы не останется. Кто бы что ни говорил, но он один из самых успешных российских тренеров, который показал со сборной России лучший результат за всю историю, а также приводил различные клубы к чемпионствам в своих странах, поэтому он будет востребован как в России так и за рубежом. Результаты со сборной Казахстана не должны никого вводить в заблуждение, там бы и Гвардиола с Анчелотти ничего не смогли сделать, так как казахские игроки очень низкого уровня.
112910415
112910415
вчера в 12:03
"Не исключен такой звонок, что ты не можешь отказаться !"
Стас считает на десять ходов вперёд ... а ведь Гвардиола пока не уволен ! )
Futurista
Futurista
вчера в 11:47
Обращение с Ближнего Востока...
h5nhx5vt2t3z
h5nhx5vt2t3z
вчера в 11:44
К сожалению, нет. Он и не догадывается, что цена ему - ломаный грош.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:30
"Витязь" на распутье. После оглушительных успехов со сборной столько предложений, что голову сломаешь. Если и поступали, то настолько малозначительные, что С.С. не хочет называть работодателя, чтобы окончательно не позориться и не упасть в наших глазах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:29, ред.
Когда нет конкретики в таких вопросах и всё это освещается в солидных спортивных изданиях, возникают сомнения в искренности сказанного (Карл Маркс и тот "во всем сомневался", а нам грешным тем более позволительно)...) и это естественно вызывает "гнев народа"!)
Вот мну понял одно, никто никуда его не приглашал, тем более в клуб "с Ближнего Востока", претендующий у себя в стране на чемпионство... Там европейские ТОП парни с тренерскими лицензиями спят в очереди и мечтают о "звонке" от бедуинов...
Но если гипотетически и был звонок, не вериться, что уважаемый господин Черчесов не рванул бы, на арендованном у казахов верблюде, по новому маршруте "Кэмел - трофи" Астана - Дубай...
А вот упоминание всуе об отсутствии звонка из России, больше тянет на желание вернуться в родные пенаты... Если не к тренерской работе, то к столу... Матч-ТВ)

Ничего личного, просто исходя из плюрализма мнений)
9573fencx689
9573fencx689
вчера в 11:22
Такой гениальный тренер только на дальнем Ближнем Востоке нарасхват.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:20
Мостовой отдыхакт, Черчесов после великих успехов с Казахстаном разговорился не шутку.
g27bncdz34qe
g27bncdz34qe
вчера в 11:16
- Две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока

- А можно поподробнее, Станислав Саламович?

- Да на чабанской стоянке "Восток" помощник младшего чабана требуется!
shlomo2
shlomo2 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:03
Афоня, верни рубль(с)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:02
Стасик знает себе цену.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01, ред.
Вы меня конечно извините, но в этом интервью , Стас неcёт какую то малосвязанную, откровенную "пургу"...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:00
Ему надо выбирать страну с развитым овцеводством, чтобы пастбища были и работать по основной профессии
чабана
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 