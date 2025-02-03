Черчесов: «Две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока»

Бывший главный тренер сборной Казахстана в интервью источнику рассказал о вариантах трудоустройства после ухода из национальной команды.

Буквально две-три недели назад ко мне обращались с Ближнего Востока, клуб, претендующий у себя в стране на чемпионство. Но я тогда находился на контракте с КФФ . Посмотрим... Честно говоря, не хочу, чтобы мне на второй день кто-то с предложением набирал.

Потому что не исключён такой звонок, что ты не можешь отказаться. Так тоже бывает. Плюс клуб и сборная и в этом смысле разные вещи. В первом случае ты не способен моментально переключиться от каждодневной работы на новую, мыслями ещё в том коллективе. А вот во втором ты в процессе всё-таки не сутки за сутками — из-за специфики международного календаря.