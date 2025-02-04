«Челси» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом»

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сегодня, 00:57

«Челси» переиграл «Вест Хэм» в 24-м туре АПЛ (2:1).

Джаррод Боуэн вывел гостей вперед на 42-й минуте. Педру Нету на 64-й сравнял счет, на 74-й Аарон Ван-Биссака отметился автоголом.

После этой игры «синие» идут на 4-м месте (43 балла), «молотобойцы» находятся на 15-й строчке (27 очков).