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«Челси» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом»

сегодня, 00:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Челси» переиграл «Вест Хэм» в 24-м туре АПЛ (2:1).

Джаррод Боуэн вывел гостей вперед на 42-й минуте. Педру Нету на 64-й сравнял счет, на 74-й Аарон Ван-Биссака отметился автоголом.

После этой игры «синие» идут на 4-м месте (43 балла), «молотобойцы» находятся на 15-й строчке (27 очков).

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Все комментарии
h4fx3ffbmsmk
h4fx3ffbmsmk
сегодня в 08:37
Синих с трудной победой можно поздравить
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 07:56
А могли и не выиграть!
73fttn8ec6x6
73fttn8ec6x6
сегодня в 07:46
Можно сказать, что сильно повезло.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:18
С горем пополам взяли три очка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
За победу всегда нужно сражаться...
Zola
Zola
сегодня в 06:48, ред.
С такой игрой тяжело будет попасть в топ 4 по окончания сезона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:05
Несмотря на победу,,пока игра Челси не очень
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:49
Челси стал тяжело добывать очки после слов тренера о неготовности к борьбе за титул АПЛ - накаркал...
112910415
112910415
сегодня в 05:18
ну и почему так трудно ?!
g8t6y7jujuba
g8t6y7jujuba
сегодня в 05:10
Три очка не пахнут, хотя очень натужно вышло
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:49
Челси нужно вернуть Абрамовича...
ABir
ABir
сегодня в 01:21
Челси возвращаются в элиту АПЛ
протон
протон
сегодня в 01:17
Еле еле с натяжкой обыграли нулевой ВХ
И то в конце коленки тряслись
Игры нет совсем, бедный Палмер что-то пыхтит
От атаки в глазах потемнело, мадуэке без слов, Санчо опять форму растерял, Нету как угорелый носится, но КПД низкий, суеты больше пользы, Нкунку продавить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Какой же убогий Челси показывает футбол. Все атаки - на авось: лишь бы абы как шлёпнуть, навесить в сторону ворот..., а там - куда кривая выведет. Мяч как отберут, и сразу мечутся с мыслью быстрей бы от снаряда отделаться. Нет голову поднять, осмыслить, чё делать дальше и как лучше развить атаку..., - нихрена и близко голова не работает..., одна штурмовщина и обезьяний труд.
Вспоминаю былых Риса Джеймса, Санчо... и смотрю на них нынешних - деградация полная. Одним словом - тоска печаль.

ВХ описывать не буду - там всё то же самое, что и у "синих", только в несколько раз хуже...

P.S. По матчу же в целом...
Дворовый, бестолковый спринт в никуда и не пойми зачем.
Гость
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