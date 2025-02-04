«Челси» вырвал победу в матче с «Вест Хэмом»

«Челси» переиграл «Вест Хэм» в 24-м туре АПЛ (2:1).
Джаррод Боуэн вывел гостей вперед на 42-й минуте. Педру Нету на 64-й сравнял счет, на 74-й Аарон Ван-Биссака отметился автоголом.
После этой игры «синие» идут на 4-м месте (43 балла), «молотобойцы» находятся на 15-й строчке (27 очков).
И то в конце коленки тряслись
Игры нет совсем, бедный Палмер что-то пыхтит
От атаки в глазах потемнело, мадуэке без слов, Санчо опять форму растерял, Нету как угорелый носится, но КПД низкий, суеты больше пользы, Нкунку продавить
И то в конце коленки тряслись
Игры нет совсем, бедный Палмер что-то пыхтит
От атаки в глазах потемнело, мадуэке без слов, Санчо опять форму растерял, Нету как угорелый носится, но КПД низкий, суеты больше пользы, Нкунку продавить
Вспоминаю былых Риса Джеймса, Санчо... и смотрю на них нынешних - деградация полная. Одним словом - тоска печаль.
ВХ описывать не буду - там всё то же самое, что и у "синих", только в несколько раз хуже...
P.S. По матчу же в целом...
Дворовый, бестолковый спринт в никуда и не пойми зачем.
Вспоминаю былых Риса Джеймса, Санчо... и смотрю на них нынешних - деградация полная. Одним словом - тоска печаль.
ВХ описывать не буду - там всё то же самое, что и у "синих", только в несколько раз хуже...
P.S. По матчу же в целом...
Дворовый, бестолковый спринт в никуда и не пойми зачем.