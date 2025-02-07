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«Барселона» отправила 5 безответных мячей «Валенсии» в Кубке Испании

сегодня, 01:19
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Валенсия» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 1/4 финала Кубка Испании (0:5).

На 3-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд, а на 17-й забил ещё один мяч. Третьим голом в игре отметился Фермин Лопес на 23-й. На 30-й Торрес сделал хет-трик. На 59-й Ламин Ямаль сделал счёт более крупным.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:37
Красивая победа! Очередной разгром! Любимый счёт Барселоны!

Болельщики Валенсии покидали стадион уже после третьего гола, как и болельщики Реала. В этом у них много общего!
В общем, провели мастер - класс!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:25, ред.
Вместо тренировки.. Неинтересно..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:23, ред.
Как мой племяш в таких случаях говорит: " На изи. "

Ну а по Валенсии у меня всё та же долгоиграющая пластинка: боссы клуба полнейшие шизоиды, когда уволили в 2019-м Марселино Гарсиа. Дали бы мужику карт-бланш, как Атлеты Симеоне, была бы Валенсия в шоколаде ( с толикой условности, но всё же). А так... клуб болтается, как го*но в проруби. Поделом дуракам. Вот только болелов жаль.
Гость
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