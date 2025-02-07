«Барселона» отправила 5 безответных мячей «Валенсии» в Кубке Испании

«Валенсия» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 1/4 финала Кубка Испании (0:5).
На 3-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд, а на 17-й забил ещё один мяч. Третьим голом в игре отметился Фермин Лопес на 23-й. На 30-й Торрес сделал хет-трик. На 59-й Ламин Ямаль сделал счёт более крупным.
Болельщики Валенсии покидали стадион уже после третьего гола, как и болельщики Реала. В этом у них много общего!
В общем, провели мастер - класс!
Болельщики Валенсии покидали стадион уже после третьего гола, как и болельщики Реала. В этом у них много общего!
В общем, провели мастер - класс!
Ну а по Валенсии у меня всё та же долгоиграющая пластинка: боссы клуба полнейшие шизоиды, когда уволили в 2019-м Марселино Гарсиа. Дали бы мужику карт-бланш, как Атлеты Симеоне, была бы Валенсия в шоколаде ( с толикой условности, но всё же). А так... клуб болтается, как го*но в проруби. Поделом дуракам. Вот только болелов жаль.
Ну а по Валенсии у меня всё та же долгоиграющая пластинка: боссы клуба полнейшие шизоиды, когда уволили в 2019-м Марселино Гарсиа. Дали бы мужику карт-бланш, как Атлеты Симеоне, была бы Валенсия в шоколаде ( с толикой условности, но всё же). А так... клуб болтается, как го*но в проруби. Поделом дуракам. Вот только болелов жаль.