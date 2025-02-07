«Барселона» отправила 5 безответных мячей «Валенсии» в Кубке Испании

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сегодня, 01:19

«Валенсия» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 1/4 финала Кубка Испании (0:5).

На 3-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд, а на 17-й забил ещё один мяч. Третьим голом в игре отметился Фермин Лопес на 23-й. На 30-й Торрес сделал хет-трик. На 59-й Ламин Ямаль сделал счёт более крупным.