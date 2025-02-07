Флик: «Мы сыграли очень хорошо и создали много моментов»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгромную победу команды над «Валенсией» в Кубке Испании (5:0).

Мы сыграли очень хорошо и создали много моментов. Это тот стиль игры, который мы хотим видеть. Я прошу команду играть динамично и создавать моменты. Мы молодая команда, мы очень голодны до побед.

Команда стремится забивать больше голов – это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда мне приходится просить игроков быть более спокойными и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей.

Щенсны в команде для того, чтобы предотвращать голы в наши ворота. Он дает нам спокойствие и уверенность. Прекрасный футболист. Сегодня он не пропустил, и это очень важно.

Педри? Я не хочу много говорить о нем, потому что он, очевидно, впечатляющий игрок. Он, несомненно, один из лучших на своей позиции.