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Флик: «Мы сыграли очень хорошо и создали много моментов»

вчера, 08:45
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу команды над «Валенсией» в Кубке Испании (5:0).

Мы сыграли очень хорошо и создали много моментов. Это тот стиль игры, который мы хотим видеть. Я прошу команду играть динамично и создавать моменты. Мы молодая команда, мы очень голодны до побед.

Команда стремится забивать больше голов – это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда мне приходится просить игроков быть более спокойными и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей.

Щенсны в команде для того, чтобы предотвращать голы в наши ворота. Он дает нам спокойствие и уверенность. Прекрасный футболист. Сегодня он не пропустил, и это очень важно.

Педри? Я не хочу много говорить о нем, потому что он, очевидно, впечатляющий игрок. Он, несомненно, один из лучших на своей позиции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:20
Игра была сделана в первой половине 1-го тайма
shlomo
shlomo
вчера в 09:17
Да уж мыши стали "клиентами" Барсы... два подряд разгрома.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:13
Какое благодушное настроение у Ханса-Дитера...
Гость
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