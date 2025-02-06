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Анчелотти: «Я выпустил на поле команду, которая добьётся победы»

вчера, 08:35
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий на тему победы своей команды в матче Кубка Испании с «Леганесом» (3:2).

Мы избежали дополнительного времени, оно обошлось бы нам дороже. Мы дали некоторым игрокам отдохнуть перед дерби в субботу, поэтому мы будем готовы.

Я выпустил на поле команду, которая добьётся победы, а не просто дал игровое время молодым футболистам. В этом году у молодёжи появляются шансы из-за травм основных исполнителей, и ребята неплохо справляются.

Наша молодая команда становится сильнее. Те, кто в ней работают, добиваются хороших результатов, игроки приходят готовыми, им лишь не хватает опыта.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 12:55
Тяжелое дерби ожидает Реал против Симеоне и Ко.
112910415
112910415
вчера в 11:14
ну совсем кое-как
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:13
Да атлеты могут)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:59
Победителей не судят, но молодняк Реаловский очень далёк от топового уровня; в сравнении с Барселоной - так и вовсе небо и земля.
Сдаётся мне... в субботу Атлеты покажут Анчи козью рожу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:33
Реал дожал на характере. Хорошая игра и важная победа.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:33
Если на выходных победит, то скажет: я предугадал, что наши лидеры принесут нам победу в непростом матче, поэтому специально дал им возможность отдохнуть среди недели.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:19
Отскочили и то хорошо... Хотя молодым надо давать играть
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:16
На тоненького получилась победа...
galem72
galem72
вчера в 09:05
Если бы счёт был обратным при том же составе, то Анч сразу бы вышел в эфир с критикой судейства.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:02
Чуть не опростоволосился Анчи. А после побед легко говорить))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:00
Какая команда, командной игры уже давно нет , одни индивидуальные действия классных игроки.
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