Анчелотти: «Я выпустил на поле команду, которая добьётся победы»

Главный тренер «Реала» дал комментарий на тему победы своей команды в матче Кубка Испании с «Леганесом» (3:2).

Мы избежали дополнительного времени, оно обошлось бы нам дороже. Мы дали некоторым игрокам отдохнуть перед дерби в субботу, поэтому мы будем готовы.

Я выпустил на поле команду, которая добьётся победы, а не просто дал игровое время молодым футболистам. В этом году у молодёжи появляются шансы из-за травм основных исполнителей, и ребята неплохо справляются.

Наша молодая команда становится сильнее. Те, кто в ней работают, добиваются хороших результатов, игроки приходят готовыми, им лишь не хватает опыта.