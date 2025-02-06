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Артета: «Мы устали физически, провели очень много матчей»

вчера, 08:21
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче с «Ньюкаслом» в Кубке Лиги (0:2, 0:4 по сумме встреч).

У нас было немало ожиданий, мы верили, что у нас получится отыграться. Встреча началась с гола в первой атаке, но его не засчитали. У нас было два момента, мы не реализовали их, и ход игры изменился.

Мы устали физически, провели очень много матчей. Эмоционально тоже. Этот поединок был не из тех, когда мы в концовке верим, что сможем добиться [положительного результата].

Придется принять это. Мы понимали, что задача будет трудной, учитывая результат первой игры. Поначалу это будет болезненно, но мы должны смотреть вперед.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:16
как будто разучились играть
Вещий
Вещий
вчера в 09:18
Удивляет то, что Арсенал не забил...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:52
Это очень плохая отговорка....
69Haya96
69Haya96
вчера в 08:48
Вчера они сами не верили, что пройдут дальше, потому что в глубине души Премьер-лига для них важна. Особенно после домашнего матча 0:2, им не хотелось перенапрягаться.
akwu9uqhgydz
akwu9uqhgydz
вчера в 08:48
Ньюкасл одержал убедительную победу, не дав даже маленького шанса.
z8yuwheq8822
z8yuwheq8822
вчера в 08:31
Каждую весну у них такой спад, как будто одни устали
Гость
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