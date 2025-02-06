Артета: «Мы устали физически, провели очень много матчей»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче с «Ньюкаслом» в Кубке Лиги (0:2, 0:4 по сумме встреч).

У нас было немало ожиданий, мы верили, что у нас получится отыграться. Встреча началась с гола в первой атаке, но его не засчитали. У нас было два момента, мы не реализовали их, и ход игры изменился.

Мы устали физически, провели очень много матчей. Эмоционально тоже. Этот поединок был не из тех, когда мы в концовке верим, что сможем добиться [положительного результата].

Придется принять это. Мы понимали, что задача будет трудной, учитывая результат первой игры. Поначалу это будет болезненно, но мы должны смотреть вперед.