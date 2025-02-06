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Ривалдо: «Ямаль – настоящее сокровище „Барселоны“»

вчера, 14:31

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо с восхищением отозвался об уровне игры нападающего каталонцев Ламина Ямаля.

Он играет так, будто ему уже 25 лет и за плечами солидный опыт, он играет легко. Уже говорят, что в следующем сезоне он возьмёт себе десятый номер. С индивидуальностью, как у него, он наверняка скоро станет кандидатом на звание лучшего игрока Европы и мира.

Я им восхищаюсь, обожаю его манеру игры. Он – настоящее сокровище «Барселоны», этот парень заслуживает всего того хорошего, чего он добился, за то, какой он человек. Видно, что он скромен, не позволяет ни славе, ни деньгам вскружить себе голову, и я очень уважаю футболистов с таким менталитетом.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Речь изначально шла о Ямале, а он, если мне не изменяет память, играет ярко выраженного крайнего. Мы с вами обсуждали ЕГО игру, и никого более. Разве не так ? Вы же сейчас говорите, что речь не шла о роли "крайнего", т.е. указанного футболиста и его методах игры. Как же так ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ещё раз хочу обратить Ваше внимание - ИЗНАЧАЛЬНО речь не шла о роли "крайнего", его методах игры... Вы сами избрали эту тему.
Это равносильно, например, следующему: Вы высказали свое мнение об игре...
А я Вам отвечаю:
- Да! Я тоже люблю игру... Шахматы! В частности за белых в Староиндийской защите систему Земиша или Авербаха!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:45
Из вашего комментария в 21-27 следует только один вывод: роль крайнего заключается в том, чтобы принять мяч и сразу отдать. И ни в коем случае не передерживать его. Я же высказал противоположное мнение о роли крайнего нападающего, а именно: он обязан постоянно обострять игру, что, кстати, Ямаль и делает, часто идя в обводку. И только поэтому вы по непонятной для меня причине пришли к выводу о провокационности (? ) моего поста. Наши мнения различаются, что вполне естественно в дискуссии о футболе, но при чём тут провокация с моей стороны ?...
И если я высказал отличное от вашего мнение о роли крайнего нападающего, с вашей стороны следует ещё более ошеломляющий вывод о том, что я играл только в какую-то там компьютерную игрушку...М-да, неожиданно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:11
Речь не шла о его игре как "крайнего", это "элементарная истина" исходящая из предыдущего моего текста. А то что он стал передерживать мяч и "водиться" это отмечают многие (на нашем ресурсе в том числе)
Ваш пост или провокационный или Вы играли в футбол только в Плейстейшен...
Ознакомившись с вашим мнением о методах обострения игры, я, признАюсь, почувствовал удар обухом по опе.
Удачи!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
По - мОему, вы не правы. Как ты на краю будешь обострять игру, пасом, как предлагаете вы ? Задача крайнего именно в этом обострении и состоит. Что-то я даже растерялся, пытаясь найти нужные слова. Разъяснять такие элементарные истины... Извините, мой ответ не слишком жёсткий ?
Ознакомившись с вашим мнением о роли крайнего, я, признАюсь, почувствовал удар обухом по голове.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:27
В последних играх очень просматривалось чрезмерное "владение" мячом... Получил мяч - отдай, получил - отдай..., а "водиться" - во дворе...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:08
Футбольный эгоист. В каком плане ?
usqken53ur5p
usqken53ur5p
вчера в 19:08
Парень талантливый, но есть примеры Неймара, Винни,Балло
Futurista
Futurista ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:46
Ну в общем то из него уже лепят идола...хотя он ничего еще не достиг ...
Scorp689
Scorp689 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:44
Сделать идола - музейный экспонат...
Futurista
Futurista ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:43
Тут только один способ уберечь...не хвалить, не платить и не выпускать на поле)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:22, ред.
Если такими семимильными шагами будет прогрессировать, как сейчас, то явно футбольное небо в алмазах его ждёт...
7zp558csp5dg
7zp558csp5dg
вчера в 16:09
Продать бы его задорого, да с кредитами рассчитаться...
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:49
Лишь бы не зазвездился и не сломали...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:36
Лишь бы не травмировали хорошего футболиста.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:35
Про травмы я тоже хотел написать! А вот про борьбу с расизмом не подумал)))) Надеюсь у него нет такого мусора в голове!
матос
матос
вчера в 15:27
Он – настоящее сокровище «Барселоны»
я думаю что не только Барселоны но и сб Испании.
Barcelona
Barcelona
вчера в 15:23
Ямаль настоящие и будущие Барселоны!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:48
Хорош парнишка, лишь бы травмы не мешали и посторонние мысли) типа борьба с расизмом, ночные клубы....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Пока не сокровище...
Есть над чем работать...
Футбольный эгоист.
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