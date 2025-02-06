Ривалдо: «Ямаль – настоящее сокровище „Барселоны“»

Экс-игрок «Барселоны» с восхищением отозвался об уровне игры нападающего каталонцев .

Он играет так, будто ему уже 25 лет и за плечами солидный опыт, он играет легко. Уже говорят, что в следующем сезоне он возьмёт себе десятый номер. С индивидуальностью, как у него, он наверняка скоро станет кандидатом на звание лучшего игрока Европы и мира.

Я им восхищаюсь, обожаю его манеру игры. Он – настоящее сокровище «Барселоны», этот парень заслуживает всего того хорошего, чего он добился, за то, какой он человек. Видно, что он скромен, не позволяет ни славе, ни деньгам вскружить себе голову, и я очень уважаю футболистов с таким менталитетом.