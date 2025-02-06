Раньери: «Я доволен игрой команды, мы боролись до конца»

Главный тренер «Ромы» поделился впечатлениями от матча Кубка Италии с «Миланом».

Прежде чем что-то сказать, я хотел бы поздравить «Милан», очень качественную команду: они закрыли нас в первой половине первого тайма, мы не были настолько готовы к контратакам, и мы не должны были пропускать голы таким образом.

Во второй половине первого тайма мы создали немало, а затем они забили такой же мяч, который мы пропустили в чемпионате: я говорил трем защитникам быть аккуратнее во время контратак.

Я доволен игрой команды, не могу их ни в чем упрекнуть: было несколько ошибок, но мы боролись до конца. Мы сделали счет 3:2, и это было бы здорово (гол римлян не засчитали – прим. ред.): «Милан» мог бы вспомнить «Интер» («нерадзурри» сравняли счет в компенсированное время, установив счет 1:1 — прим. ред.).