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Раньери: «Я доволен игрой команды, мы боролись до конца»

вчера, 11:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча Кубка Италии с «Миланом».

Прежде чем что-то сказать, я хотел бы поздравить «Милан», очень качественную команду: они закрыли нас в первой половине первого тайма, мы не были настолько готовы к контратакам, и мы не должны были пропускать голы таким образом.

Во второй половине первого тайма мы создали немало, а затем они забили такой же мяч, который мы пропустили в чемпионате: я говорил трем защитникам быть аккуратнее во время контратак.

Я доволен игрой команды, не могу их ни в чем упрекнуть: было несколько ошибок, но мы боролись до конца. Мы сделали счет 3:2, и это было бы здорово (гол римлян не засчитали – прим. ред.): «Милан» мог бы вспомнить «Интер» («нерадзурри» сравняли счет в компенсированное время, установив счет 1:1 — прим. ред.).

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Incredulous
Incredulous
вчера в 12:48
Никогда не понимал высказывания тренеров о том что они всем довольны, после того как их команда проигрывала более или менее равному по силе сопернику. То есть тренер доволен поражением? Или заведомо считает свою команду слабой? А зачем такой наставник нужен? Проигрывать можно и без тренера.
Гость
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