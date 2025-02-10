Представлен мяч для финала Лиги чемпионов-2024/25

Представлен мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2024/25. Его разработала немецкая компания Adidas.
Финальный матч турнира пройдёт 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Представлен мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2024/25. Его разработала немецкая компания Adidas.
Финальный матч турнира пройдёт 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.
черно-белый окрас мяча идеально подходил для черно-белых трансляций))
самый прикольный для ударов - джабулани
черно-белый окрас мяча идеально подходил для черно-белых трансляций))
самый прикольный для ударов - джабулани
Ах, и зеленый попугай! )...
Ах, и зеленый попугай! )...
Но для меня, был, есть и будет лучшим, мяч- которым играли в счастливые70-е!!!!!!!
Но для меня, был, есть и будет лучшим, мяч- которым играли в счастливые70-е!!!!!!!