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Представлен мяч для финала Лиги чемпионов-2024/25

сегодня, 12:57

Представлен мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2024/25. Его разработала немецкая компания Adidas.

Финальный матч турнира пройдёт 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Представлен мяч для финала Лиги чемпионов-2024/25Представлен мяч для финала Лиги чемпионов-2024/25

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:20
Telstar классика!
черно-белый окрас мяча идеально подходил для черно-белых трансляций))
самый прикольный для ударов - джабулани
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:42
А такими, играл?)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:42
Этим мячом Барса должна разгромить соперника в финале ЛЧ,а капрал помнит мячи 20х годов
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:39
И я играл!!! Это- КЛАССИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:30
...играл таким, класс!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 13:58
Главное чип не забыть "упаковать".. А то дурной пример красть чужие голы заразителен.. Хе.. 🤭
Futurista
Futurista
сегодня в 13:44, ред.
Ах, кожа крокодила, бегемота,
Ах, и зеленый попугай! )...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 13:38
Главное, чтобы Артета одобрил.
dxue5dz9rkt5
dxue5dz9rkt5
сегодня в 13:22
Современный мяч, изрисованный весь до ужаса.
drug01
drug01
сегодня в 13:21
Фирма Адидас всегда впереди!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:02
Не, круто! Видно, прям, что толковых дизайнеров наняли, а не какай-то хрен кислоты обожрался и размалевал
Capral
Capral
сегодня в 13:02, ред.
Почти такой же, недавно, видел в "Мюллере". Стоит 46евро, 18центов.
Но для меня, был, есть и будет лучшим, мяч- которым играли в счастливые70-е!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:58
Каждый год все новые и новые мячи)) а по сути меняется мало что
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