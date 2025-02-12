Семак: «Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита» предположил, на каком уровне команда играла бы в еврокубках.

О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьевке позволяет рассчитывать на попадание в стыки.

С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов.