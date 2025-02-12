Семак: «Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, на каком уровне команда играла бы в еврокубках.
О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьевке позволяет рассчитывать на попадание в стыки.
С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов.
P.S. А Богданыч молодец. Чистосердечное признание в хронической футбольной импотенции тренеруемого им клуба - путь к выздоровлению. )
P.S. А Богданыч молодец. Чистосердечное признание в хронической футбольной импотенции тренеруемого им клуба - путь к выздоровлению. )
- Это как мужику - три года без бабы. А потом раз - предлагают модель. И спрашивают: ну чё, мужик, потянешь? Сможешь или не сможешь?
- Вот вам и вопрос! А ответов-то два!
- Первый: Если мужик все эти три года жил в воздержании, а тут такое - да он не только эту "модель" "оприходует", но и всех сутенёров, которые ему устроили этот запрет!
- Второй: Если мужик все эти три года вынужденно занимался "рукоблудством", а тут такое - да у него на эту "модель" не встанет никакого интереса. Так... зайдет... посмотрит... пощупает... получит пощёчину за такое поведение... уйдёт домой.
- По какому варианту пойдут наши клубы, в случае возврата в ЕК? Никому не известно... Может все по одному сценарию... А может и по разным...
- Тут смотреть надо...
- Это как мужику - три года без бабы. А потом раз - предлагают модель. И спрашивают: ну чё, мужик, потянешь? Сможешь или не сможешь?
- Вот вам и вопрос! А ответов-то два!
- Первый: Если мужик все эти три года жил в воздержании, а тут такое - да он не только эту "модель" "оприходует", но и всех сутенёров, которые ему устроили этот запрет!
- Второй: Если мужик все эти три года вынужденно занимался "рукоблудством", а тут такое - да у него на эту "модель" не встанет никакого интереса. Так... зайдет... посмотрит... пощупает... получит пощёчину за такое поведение... уйдёт домой.
- По какому варианту пойдут наши клубы, в случае возврата в ЕК? Никому не известно... Может все по одному сценарию... А может и по разным...
- Тут смотреть надо...