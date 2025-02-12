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Семак: «Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов»

сегодня, 14:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, на каком уровне команда играла бы в еврокубках.

О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьевке позволяет рассчитывать на попадание в стыки.

С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:36, ред.
Дегенерат Медведев, который в пьяном угаре орёт, что Питер футбольная столица России, пусть щас зайдёт на Соккер и Семака почитает, кто есть Зенит в Европе.

P.S. А Богданыч молодец. Чистосердечное признание в хронической футбольной импотенции тренеруемого им клуба - путь к выздоровлению. )
v9r6xqr3ae99
v9r6xqr3ae99
сегодня в 16:05
Лучше взять ещё пяток бразилов и заявиться в Кубок Либертадорес
YNWA
YNWA
сегодня в 16:01
Вы вообще не готовы.
v6jmny6u773j
v6jmny6u773j
сегодня в 15:28
Занесло Семака слишком далеко
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:19, ред.
- Да, три года Российский футбол без ЕК - а потом такие вопросы!
- Это как мужику - три года без бабы. А потом раз - предлагают модель. И спрашивают: ну чё, мужик, потянешь? Сможешь или не сможешь?
- Вот вам и вопрос! А ответов-то два!
- Первый: Если мужик все эти три года жил в воздержании, а тут такое - да он не только эту "модель" "оприходует", но и всех сутенёров, которые ему устроили этот запрет!
- Второй: Если мужик все эти три года вынужденно занимался "рукоблудством", а тут такое - да у него на эту "модель" не встанет никакого интереса. Так... зайдет... посмотрит... пощупает... получит пощёчину за такое поведение... уйдёт домой.
- По какому варианту пойдут наши клубы, в случае возврата в ЕК? Никому не известно... Может все по одному сценарию... А может и по разным...
- Тут смотреть надо...
d8we5ka9e6xy
d8we5ka9e6xy
сегодня в 14:52
С Янг Бойз, Карабахом и Петрокубом мы точно бы смогли посоперничать за 32-е места.
Гость
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