Сперцян: «Мы всегда должны играть в свой футбол»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что главный тренер «быков» Мурад Мусаев изменился, когда возглавил клуб во второй раз.
После возвращения Мусаев чуть изменился как тренер. Всё-таки он набрался опыта в прошлом клубе. Но первое время ему было очень тяжело. Он пришёл в команду, которая шла на первом месте — сложно заходить так по ходу чемпионата. Мурад Олегович принял трудное решение, мало кто сможет так сделать. Ему большое спасибо за это, команда его поддерживала. Нам тоже было тяжело перестраиваться на новые требования, новые тренировки.
Главная сила Мусаева в том, что он всегда смотрит на себя. Без разницы, с кем играем ― «Крылья» или «Зенит», «Акрон» или «Спартак». Мы всегда должны играть в свой футбол.
Ранее Сперцян высказался о своём уровне относительно РПЛ.
Напомним, в первый раз Мусаев возглавил «Краснодар» в апреле 2018 года (покинул в апреле 2021 года). В марте 2024 года 41-летний специалист вернулся в стан «чёрно-зелёных». После первой части сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Зенитом».