Сперцян: «Мы всегда должны играть в свой футбол»

Полузащитник «Краснодара» рассказал, что главный тренер «быков» изменился, когда возглавил клуб во второй раз.

После возвращения Мусаев чуть изменился как тренер. Всё-таки он набрался опыта в прошлом клубе. Но первое время ему было очень тяжело. Он пришёл в команду, которая шла на первом месте — сложно заходить так по ходу чемпионата. Мурад Олегович принял трудное решение, мало кто сможет так сделать. Ему большое спасибо за это, команда его поддерживала. Нам тоже было тяжело перестраиваться на новые требования, новые тренировки.

Главная сила Мусаева в том, что он всегда смотрит на себя. Без разницы, с кем играем ― «Крылья» или «Зенит», «Акрон» или «Спартак». Мы всегда должны играть в свой футбол.