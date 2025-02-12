Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Медведев: «Санкт-Петербург — столица российского футбола»

сегодня, 12:53

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубые» не претендуют на звание народной команды, а Санкт-Петербург является столицей российского футбола.

У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица.

Ранее Медведев дал комментарий касательно усиления состава команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дркушич: «„Зенит“ станет чемпионом!»
Сегодня, 12:24
Ороз: «В России народ наслаждается жизнью. В Европе всё как-то натянуто»
Сегодня, 10:59
Игрок «Крыльев» Ороз: «Считал, что в России бегают медведи и пьют водку»
Сегодня, 10:01
Сперцян: «Я перерос РПЛ? Нет, так нельзя говорить»
Сегодня, 09:33
Сперцян: «Ментально мы стали сильнее и монолитнее»
Сегодня, 08:47
Медведев: «Профессионалы не устают от побед»
Сегодня, 08:38
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:18
Про Собянина вообще глупо, даже обсуждать не хочу. А насчёт столицы? К примеру, столица государства, город, в котором расположены основные высшие органы государства. Как правило самый крупный город. Так и здесь, большее количество команд, руководства РФС, РПЛ.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:13
Ох уж эти Медведёвы! Что в Питере, что в Москве ...
Хиромант
Хиромант ответ k639re594jkp (раскрыть)
сегодня в 16:01
- Сам себе противоречишь! Раз ты пишешь на этой ветке, да ещё и мне отвечаешь, не являясь болельщиком Зенита - выходит я прав - Бодрит! И ещё как! Так и хочется что-то написать... Я не прав?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:56, ред.
Высокая посещаемость ? Это да, когда одна команда и в городе - миллионнике. А было бы их несколько, как в Москве, вопрос подвис бы в воздухе.
k639re594jkp
k639re594jkp ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:55, ред.
Это не Зенит всех бодрит, а сказочный дол*аеб Медведев всю Россию смешит.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:55
Остапа понесло…
6gx77mf8p5cv
6gx77mf8p5cv ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:54, ред.
Какое отношение количество команд имеет отношение к столице и тем более какое отношение к выбору столицы имеет событие первого матча?
Ты к примеру Собянину расскажи, что он не мэр Москвы, а мэр Няксимволи Ханты-Мансийского национального округа, ведь он там родился.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:40
Вот поэтому болельщики городов и и сканируют ...зенит позор российского футбола... Это ответ медведеву...)))
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:40
- Во! Как Зенит всех бодрит! Сколько комментов! Уже аргумент...
- А с другой стороны - Да прав Медведев! Именно в Петербурге построили действительно настоящую футбольную арену! Да, строили долго, были проблемы... А первый блин, всегда комом... Зато какой стадион! И футболистам играть комфортно в любую погоду, и болельщики идут с удовольствием! Вот вам и высокая посещаемость... А именно она (посещаемость) и является основным критерием столицы Российского футбола...
9m7rprf2mk5a
9m7rprf2mk5a ответ Kuvan (раскрыть)
сегодня в 15:38
Не вижу большой разницы Спартака 90-х и Зенита в наше время.
Различия конечно есть, даже если сравнивать Зенит нулевых и Зенит 10-х и 20-х, но суть одна, набор сильнейшего состава и превосходящий бюджет в лиге по сравнентю с другими командам, но и конечно пафос.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Датак (раскрыть)
сегодня в 15:21
Какой кошелек. ? Денежный мешок, даже мошна!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 15:08
Страшно подумать как сам лично чиновник фут клуба ассоциирует себя
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:00, ред.
В определённые периоды истории советского футбола - безусловно. Впереди сильных конкурентов по первенству СССР на протяжении нескольких лет, и каких конкурентов !, костяк отличной сборной, европейский Кубок... кто ещё может похвастаться такими успехами. Никто.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:54
Всяк кулик хвалит своё болото. Да ради бога, пусть хвалит, если ему от этого легче, но, на мой взгляд, чиновнику такого уровня, пусть местечкового, но всё же, непристало выпячивать своё мнение во всеуслышание. По меньшей мере, нескромно.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 14:52
Мож быть поэтому футбол российский такой...?! И дело не в Питере, а в медведевых таких вот)
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 14:47
...."Столица южноамериканского футбола это да."...а вот это лучший комент,ребятушки!!!! Эй молодца, в самую десяточку!!!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:41
...важно знать мнение простых питерцев, красава,не подвёл,рэспект!!!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:21
Ротенберг : "Санкт-Петербург — столица российского хоккея"
Всё логично. Всяк кулик своё болото хвалит )
sergey19881019
sergey19881019 ответ 5grd38uv5fu2 (раскрыть)
сегодня в 14:13
Спасибо. Исправили.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:11
Столица российского футбола, это однозначно Москва. В Москве много футбольных клубов. К тому же Орехово-Зуево из Подмосковья является родиной российского футбола. Там в 1897 году прошёл первый официальный матч.
5grd38uv5fu2
5grd38uv5fu2
сегодня в 14:04
российского футбол
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400044/medvedev-aleksandr-zenit 12.02.2025
Датак
Датак
сегодня в 13:51
Разве что "кошелек российского футболка"
Kuvan
Kuvan ответ an5j8u8e76mx (раскрыть)
сегодня в 13:45
Здесь нет никакого намека, просто Зенит сильнее все остальных клубов, а методы стать чемпионом, описываемые Вами годились только для спартака 90-х.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:44
похоже Медведев всю ночь отмечал кубок париматч
an5j8u8e76mx
an5j8u8e76mx ответ n69fjf48e4ra (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
Как знать, как знать... всё может быть.
Вот взять к примеру прошлый чемпионат.
Кто бы что не говорил, но есть статистика, против Зенита было больше всего судейских ошибок и в последнем туре Ростов, Краснодар и Динамо сделали всё, что бы Зенит стал чемпионом.
Вот вы намекаете, что всё решено и Зенит всех купил и исходя из этого получается, что перечисленные клубы в прошлом чемпионате продались?
n69fjf48e4ra
n69fjf48e4ra ответ q9ntc9xdm9qh (раскрыть)
сегодня в 13:27
К сожалению для определенного круга лиц, ни Краснодар, ни тем более Москва, не станут вы мае футбольной столицей.
vpm8zsryhqgh
vpm8zsryhqgh
сегодня в 13:27
Последние лет десять точно
q9ntc9xdm9qh
q9ntc9xdm9qh
сегодня в 13:23, ред.
Интересно знать по каким критериям определяется столица футбола.
Если брать в расчёт то кто чемпион и там значит столица, то да Питер на данный момент столица, а ещё были Казань и Москва, ну и конечно Владикавказ.
Получается, что в мае столица может переехать в Краснодар или вернутся в Москву, ну или продлить прописку в Питере ещё на один год.
Прозвище народная команда Спартаку досталась со времен советского союза, но сейчас она отчасти может претендовать на это звание, но как часто бывает если дали прозвище, то оно на всю жизнь.
К примеру ЦСКА это армейцы, но нынешний ЦСКА к армии не имеет никакого отношение, но все по привычки называют их армейским клубом. Динамо как и ЦСКА тоже не имеет никакого отношения к МВД, но их по привычки называют "ментами".
Сейчас мало кто соответствует прошлым прозвищам, как к примеру Локо, они как были железнодрожниками, так ими и остались.
sv_1969
sv_1969 ответ y2zz2grdky2b (раскрыть)
сегодня в 13:23
Я болел за Д(К) при Союзе но не соглашусь что Киев безраздельно правил!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:23
У нас за такие разговоры можно было и по лицу получить. Чтоб не борзел.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 