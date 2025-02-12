Медведев: «Санкт-Петербург — столица российского футбола»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что «сине-бело-голубые» не претендуют на звание народной команды, а Санкт-Петербург является столицей российского футбола.
У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица.
Ранее Медведев дал комментарий касательно усиления состава команды.
Ты к примеру Собянину расскажи, что он не мэр Москвы, а мэр Няксимволи Ханты-Мансийского национального округа, ведь он там родился.
Ты к примеру Собянину расскажи, что он не мэр Москвы, а мэр Няксимволи Ханты-Мансийского национального округа, ведь он там родился.
- А с другой стороны - Да прав Медведев! Именно в Петербурге построили действительно настоящую футбольную арену! Да, строили долго, были проблемы... А первый блин, всегда комом... Зато какой стадион! И футболистам играть комфортно в любую погоду, и болельщики идут с удовольствием! Вот вам и высокая посещаемость... А именно она (посещаемость) и является основным критерием столицы Российского футбола...
- А с другой стороны - Да прав Медведев! Именно в Петербурге построили действительно настоящую футбольную арену! Да, строили долго, были проблемы... А первый блин, всегда комом... Зато какой стадион! И футболистам играть комфортно в любую погоду, и болельщики идут с удовольствием! Вот вам и высокая посещаемость... А именно она (посещаемость) и является основным критерием столицы Российского футбола...
Различия конечно есть, даже если сравнивать Зенит нулевых и Зенит 10-х и 20-х, но суть одна, набор сильнейшего состава и превосходящий бюджет в лиге по сравнентю с другими командам, но и конечно пафос.
Различия конечно есть, даже если сравнивать Зенит нулевых и Зенит 10-х и 20-х, но суть одна, набор сильнейшего состава и превосходящий бюджет в лиге по сравнентю с другими командам, но и конечно пафос.
Всё логично. Всяк кулик своё болото хвалит )
Всё логично. Всяк кулик своё болото хвалит )
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400044/medvedev-aleksandr-zenit 12.02.2025
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400044/medvedev-aleksandr-zenit 12.02.2025
Вот взять к примеру прошлый чемпионат.
Кто бы что не говорил, но есть статистика, против Зенита было больше всего судейских ошибок и в последнем туре Ростов, Краснодар и Динамо сделали всё, что бы Зенит стал чемпионом.
Вот вы намекаете, что всё решено и Зенит всех купил и исходя из этого получается, что перечисленные клубы в прошлом чемпионате продались?
Вот взять к примеру прошлый чемпионат.
Кто бы что не говорил, но есть статистика, против Зенита было больше всего судейских ошибок и в последнем туре Ростов, Краснодар и Динамо сделали всё, что бы Зенит стал чемпионом.
Вот вы намекаете, что всё решено и Зенит всех купил и исходя из этого получается, что перечисленные клубы в прошлом чемпионате продались?
Если брать в расчёт то кто чемпион и там значит столица, то да Питер на данный момент столица, а ещё были Казань и Москва, ну и конечно Владикавказ.
Получается, что в мае столица может переехать в Краснодар или вернутся в Москву, ну или продлить прописку в Питере ещё на один год.
Прозвище народная команда Спартаку досталась со времен советского союза, но сейчас она отчасти может претендовать на это звание, но как часто бывает если дали прозвище, то оно на всю жизнь.
К примеру ЦСКА это армейцы, но нынешний ЦСКА к армии не имеет никакого отношение, но все по привычки называют их армейским клубом. Динамо как и ЦСКА тоже не имеет никакого отношения к МВД, но их по привычки называют "ментами".
Сейчас мало кто соответствует прошлым прозвищам, как к примеру Локо, они как были железнодрожниками, так ими и остались.
Если брать в расчёт то кто чемпион и там значит столица, то да Питер на данный момент столица, а ещё были Казань и Москва, ну и конечно Владикавказ.
Получается, что в мае столица может переехать в Краснодар или вернутся в Москву, ну или продлить прописку в Питере ещё на один год.
Прозвище народная команда Спартаку досталась со времен советского союза, но сейчас она отчасти может претендовать на это звание, но как часто бывает если дали прозвище, то оно на всю жизнь.
К примеру ЦСКА это армейцы, но нынешний ЦСКА к армии не имеет никакого отношение, но все по привычки называют их армейским клубом. Динамо как и ЦСКА тоже не имеет никакого отношения к МВД, но их по привычки называют "ментами".
Сейчас мало кто соответствует прошлым прозвищам, как к примеру Локо, они как были железнодрожниками, так ими и остались.