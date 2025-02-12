Медведев: «Санкт-Петербург — столица российского футбола»

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сегодня, 12:53

Председатель правления «Зенита» заявил, что «сине-бело-голубые» не претендуют на звание народной команды, а Санкт-Петербург является столицей российского футбола.

У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица.

Ранее Медведев дал комментарий касательно усиления состава команды.