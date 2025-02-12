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Ороз: «В России народ наслаждается жизнью. В Европе всё как-то натянуто»

сегодня, 10:59

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз сравнил жизнь в России и Европе.

Наверное, Россия кажется богаче Европы. Но я не смотрю, кто в чём одет или на какой машине ездит, больше обращаю внимание на то, кто как наслаждается жизнью. Если ты можешь получать удовольствие от жизни, ты не то чтобы богат, но счастлив. И в России народ наслаждается. В Европе всё как-то натянуто и вынужденно.

В России лучше продукты в магазинах. Я не умею готовить, но моя девушка говорит, что вкус продуктов здесь лучше, намного проще найти правильные ингредиенты. То же сказала и мама, когда приезжала. В Австрии сложно отыскать, например, хорошее мясо.

Ранее Ороз рассказал, что знал о России до приезда.

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Все комментарии
hq5zxgg3jmwn
hq5zxgg3jmwn
сегодня в 11:57
Ему бы в глубинку съездить из центра....
112910415
112910415
сегодня в 11:44
парнишка думает, что живёт среди народа ?!
( не думает : желает приятное сказать хозяевам ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:27
"В Австрии сложно отыскать, например, хорошее мясо." - Наверное там , для этого надо ходить на охоту ? )
65tshqxrfgf3
65tshqxrfgf3
сегодня в 11:22
С зарплатой Ороза всякий в России наслаждался бы жизнью.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:12
Думаешь только футболисты ? )))))))) Некоторые болелы от них совсем не далеко ушли, а я б сказал возглавляют рейтинг "тупой и ещё тупее."....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:06, ред.
Футболисты РПЛ, смотрю, тупенькие не только на поле, но и по жизни.
Гость
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