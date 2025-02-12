Ороз: «В России народ наслаждается жизнью. В Европе всё как-то натянуто»

Защитник «Крыльев Советов» сравнил жизнь в России и Европе.

Наверное, Россия кажется богаче Европы. Но я не смотрю, кто в чём одет или на какой машине ездит, больше обращаю внимание на то, кто как наслаждается жизнью. Если ты можешь получать удовольствие от жизни, ты не то чтобы богат, но счастлив. И в России народ наслаждается. В Европе всё как-то натянуто и вынужденно.

В России лучше продукты в магазинах. Я не умею готовить, но моя девушка говорит, что вкус продуктов здесь лучше, намного проще найти правильные ингредиенты. То же сказала и мама, когда приезжала. В Австрии сложно отыскать, например, хорошее мясо.