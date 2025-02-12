Дркушич: «„Зенит“ станет чемпионом!»

Защитник «Зенита» подвёл итоги победного матча против «Спартака» в финале Зимнего кубка РПЛ .

Игра в первом тайме пошла в нашу сторону. Рад, что мы не позволили им реализовать свои шансы. У нас было достаточно моментов. Доволен, что выиграл первый трофей с «Зенитом»!

Так получилось, что мы оборонялись во втором тайме, но это не была установка. В футболе все должны уметь обороняться. Если ты умеешь это делать — это хорошо.

Это одна игра. У нас ещё много работы. На каждой тренировке нужно отдавать всего себя. Когда возобновится чемпионат, мы будем готовы. «Зенит» станет чемпионом!