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Дркушич: «„Зенит“ станет чемпионом!»

сегодня, 12:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич подвёл итоги победного матча против «Спартака» в финале Зимнего кубка РПЛ.

Игра в первом тайме пошла в нашу сторону. Рад, что мы не позволили им реализовать свои шансы. У нас было достаточно моментов. Доволен, что выиграл первый трофей с «Зенитом»!

Так получилось, что мы оборонялись во втором тайме, но это не была установка. В футболе все должны уметь обороняться. Если ты умеешь это делать — это хорошо.

Это одна игра. У нас ещё много работы. На каждой тренировке нужно отдавать всего себя. Когда возобновится чемпионат, мы будем готовы. «Зенит» станет чемпионом!

Напомним, после восемнадцати туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблицы РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром», который является лидером.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:23
Так уверенно сказал! Но учти, если Зенит не станет чемпионом, то мы, болельщики Зенита, с тебя спросим.)
2z7upsdez4ap
2z7upsdez4ap
сегодня в 13:22
Ну не спартак же, разгромленный Зенитом вчера.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:20
Что то они там знаю чего мы не знаем не иначе раз так уверенно заявляют права на титул. Он правда не уточнил чемпионом чего станет Зенит, может быть Питербурга? Тогда ладно.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:10
Что судить по таварняку о том кто будет чемпионом, посмотрим скоро ето им будет.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:55
"И ты бы, Ваня, у них был — «Ванья»" )...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:44
Эта победа, конечно, зениту прибавит оптимизма. Но впереди еще очень много игр. Причем часть игр на огородо-подобных полях может пройти.
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