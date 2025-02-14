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Хаби Алонсо: «Матч против „Баварии“ – всегда топовый и особенный»

вчера, 19:31
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:30 Не начался

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча Бундеслиги с «Баварией».

Большой поединок. Матч против «Баварии» – всегда топовый и особенный. Мы сыграем против команды, которая считается элитной не только в Германии, но и во всей Европе. Мы ожидаем от себя добротного выступления.

В чём разница между «Баварией» сейчас и 12 месяцев назад, когда «Байер» выиграл со счетом 3:0? Это другая «Бавария». Энергия, интенсивность, упорядоченность – у них все замечательно. Они уничтожают многих оппонентов, создают много моментов и пропускают мало.

Для нас это будет очень непростая встреча с точки зрения защиты. Но мы хотим играть в свой футбол и найти оптимальный баланс.

Этот матч – финал для «Байера» в Бундеслиге? Нет, это не финал. После игры посмотрим, насколько большое отставание. Но это точно не финал.

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Все комментарии
h6hp6b8f4f87
h6hp6b8f4f87
вчера в 22:22
Потому что претенденты разные приходят и уходят, а Бавария всегда остаётся
матос
матос
вчера в 20:22
Удачи и успеха Хаби Алонсо и его команде.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:13
Леверкузенцы свежи после недели отдыха, в отличие от «Баварии», которая буквально в среду билась с Селтиком в Лиге чемпионов. Плюс у Байера нет других вариантов, кроме как выложиться по полной и сыграть на победу, иначе «золотой» интриги в Бундеслиге больше не будет, а это трагедия для чемпиона.... Мой прогноз: победа Байера с форой (0)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:51
Мне кажется, команды сыграют осторожный футбол. Впереди много что может изменится.
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