Хаби Алонсо: «Матч против „Баварии“ – всегда топовый и особенный»

Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча Бундеслиги с «Баварией».

Большой поединок. Матч против «Баварии» – всегда топовый и особенный. Мы сыграем против команды, которая считается элитной не только в Германии, но и во всей Европе. Мы ожидаем от себя добротного выступления.

В чём разница между «Баварией» сейчас и 12 месяцев назад, когда «Байер» выиграл со счетом 3:0? Это другая «Бавария». Энергия, интенсивность, упорядоченность – у них все замечательно. Они уничтожают многих оппонентов, создают много моментов и пропускают мало.

Для нас это будет очень непростая встреча с точки зрения защиты. Но мы хотим играть в свой футбол и найти оптимальный баланс.

Этот матч – финал для «Байера» в Бундеслиге? Нет, это не финал. После игры посмотрим, насколько большое отставание. Но это точно не финал.