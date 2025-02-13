Проблемный футболист нашёл зелье Обеликса. Дембеле в лучшей форме в жизни

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сегодня, 19:07

Забил 15 мячей в новом году.

В ребёнка вселился демон профессионализма

Дембеле никогда не был профессиональным футболистом. По смыслу всегда демонстрировал любительский подход к делу. Ночами рубился в видеоигры, плохо спал и вечно опаздывал на тренировки. Когда «Барселона» решила озолотить агента игрока и самого вингера, то Дембеле шантажировал «Боруссию». Устроил бойкот немецкому клубу. Заставил совершить безумно дорогой трансфер, отбросивший его карьеру назад. В «Барселоне» Дембеле никогда не играл на весь диапазон очевидного таланта.

Стал героем мема, когда ответил журналисту, что не различает левую и правую ноги, обеими играет одинаково. Бесил всех тренеров, с которыми работал. Луис Энрике много раз предупреждал Дембеле, что в команде испанца футболисты должны отвечать стандартам. Поскольку у ПСЖ были проблемы с загулами игроков, ярким примером стали алкогольные трипы итальянского хавбека Марко Верратти, то можно понять опасения Луиса Энрике. Испанский тренер отстранил Дембеле перед игрой с «Арсеналом»:

Скажу так. Если человек не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Считаю, эта неделя важна для ПСЖ . Матч против «Арсенала» важен. Мои игроки должны быть в хорошем состоянии. Отстранил Дембеле и хочу лучшего для команды. Хочу быть с вами честен, но не планирую превращать всё в мыльную оперу. Между мной и Дембеле нет разногласий. Он не выполняет обязательства перед командой. А между тренером и игроком нет проблем.

Проще говоря, Дембеле настолько отвлекся от футбола, что Энрике взбесился. При этом не факт, что Усман изменяет жене или заболел алкоголизмом. С одной стороны, он мусульманин. Его марокканская жена постоянно прикрывает лицо, когда фотографируется. В её социальных сетях нет селфи, только природа, кофе и так далее. С другой стороны, латералю ПСЖ Хакими религия не помешала отправлять теперь уже бывшую жену с детьми в отпуск, чтобы приглашать шальных девушек для бурных вечеринок.

Луис Энрике, который помешан на самодисциплине – фанат экстремальных марафонов, не стерпел знаменитую лень Дембеле. Усман за весь прошлый сезон забил 6 голов в 42 матчах. С такой результативностью крайним форвардом будут недовольны даже в составе «Спартака». А ПСЖ претендует на финал Лиги чемпионов. Матч против «Арсенала», проигранный вчистую, убедил Энрике, что нужно работать над усилением атаки. Кроме зимней сделки с Кварацхелией, тренер решил всерьез взяться за Дембеле.

Усман демонстрирует феноменальный футбол

Дембеле остался собой. Он ленивый почти 28-летний форвард. Среднее количество передач за матч у Дембеле чуть выше, чем у голкипера Сафонова. Зато в команде без Месси, Неймара и Мбаппе опытный нападающий имеет шанс оказаться на ударных позициях. Коло Муани тоже покинул Париж, играет за «Ювентус». Хотя появились молодые атакующие хавбеки Баркола и Дуэ, есть смысл для смещений Кварацхелии и Дембеле в центр атаки, ведь португальский форвард Рамуш не тянет на основу.

Южнокореец Ли – атакующий хавбек, вынужден часто притворяться нападающим. ПСЖ может подписать классическую «девятку» летом. Тогда Дембеле будет сложнее удивлять результативностью. А сейчас после сезона с шестью голами за год Усман выдал невероятный отрезок. Крайний форвард парижан забил в восьми матчах подряд в новом году. Дембеле отличился 15 раз. У него три дубля и два хет-трика. Словно во время празднования Нового года искупался в зелье Обеликса.

Дембеле забивал «Монако», «Штутгарту», «Бресту» и «Манчестер Сити». Все эти команды играли в текущем сезоне Лиги чемпионов. ПСЖ крупно победил в гостях «Брест». Уверенно ждут жеребьевку через неделю, чтобы узнать имя следующего соперника в плей-офф. Выбор только плохой, так как неудачи ПСЖ на основном этапе привели к «Ливерпулю» или «Барселоне». Матчи против каталонцев принципиальные, случались разгромы и была знаменитая Ремонтада у испанцев.

Против «Ливерпуля» в новом веке парижане играли только на групповом этапе 7 лет назад. Команды обменялись результативными победами. Сейчас непросто угадать, как сложатся матчи Луиса Энрике против таких соперников. Флик и Слот – опасные оппоненты, ПСЖ нужны будут все козыри. Дембеле стал серьезным оружием. Иногда его выпускают лишь на замену, как на второй тайм с «Манчестер Сити». Или убирают с поля пораньше, физическая подготовка вингера на спорном уровне.

Зато нет споров об умении выбрать позицию и о технике удара. Дембеле органично вписывается в атаку ПСЖ , где все техничные и нет «девятки». Наверное, с квалифицированным центральным форвардом играли бы ещё результативнее. Но тогда Кварацхелия и Дембеле не смогли бы забивать из пределов вратарской площади. Тренер Энрике в решающих матчах сезона может использовать гибридную схему со смещениями грузина и француза в центр атаки. Будут попеременно получать моменты.

Дембеле не изменил стиль игры. Усман может стоять на поле, как стояли Месси и Мбаппе. Не всегда старательный в командном прессинге. Дембеле не рвался бить пенальти «Бресту» на неделе. Приговор реализовал Витинья. Зато лучший игрок января в Лиге 1 Дембеле собирает голы, не получая невероятного количества явных моментов. Только в Лиге чемпионов xG его моментов рядом с количеством забитых мячей, 6 штук. В чемпионате Франции Усман опережает по голам оценку моментов.

Крайний форвард четко смещается с фланга в центр. Часто пробивает по воротам. Скорость не потерял, технически всегда был хорош. А самое главное – у Дембеле появилась уверенность. Никогда не отличался лидерскими качествами. А в новом году у него просто почти всё получается. Смещается в центр поля, чтобы устраивать слаломы. Забивал головой, хотя среднего роста. Четко закрывает прострелы с флангов. Часто давит на защитников. Получает удовольствие от игры, как в 18 лет в родном «Ренне».