Ночной кошмар для «Милана». На волоске от вылета – проиграли клубу, у которого забрали форварда

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сегодня, 11:51

«Фейеноорд» не согласен со статусом андердога.

В ЛЧ уже достаточно интересных поединков – «Реал» сделал камбэк с «Манчестер Сити», «Монако» сгорел с «Бенфикой». А «Фейеноорд» неожиданно разобрал «Милан» в домашних стенах.

Без основного форварда и главного тренера

Клуб из Роттердама подходил к первому матчу плей-офф в скверном состоянии. После неплохой первой части сезона (даже хорошей, учитывая, что летом потеряли Арне Слота – тренер ушёл в «Ливерпуль») вдруг посыпались. «Фейеноорд» в четырёх турах Эредивизи к ряду не мог одержать победу (три поражения и ничья), в конце января получили разгром от «Лилля» (1:6), чуть позже вылетели из Кубка Нидерландов.

В пользу Брайана Приске была пара аргументов (команда всё же сохраняла неплохой ход – и даже обыграла «Баварию» в седьмом туре Лиги чемпионов) – но датского менеджера отправили в отставку. Матч против «Милана» должен был стать первым для «Фейеноорда» под руководством Паскаля Босшаарта.

Команда также осталась без лидера атаки – «Фейеноорд» продал своего главного бомбардира Сантьяго Хименеса. Причём как раз в «Милан». Мексиканский нападающий в прошлом сезоне Эредивизи забил 23 мяча, в текущем розыгрыше отметился семью голами в 11 матчах. Плюс в Лиге чемпионов забивал «Манчестер Сити» и «Лиллю», со «Спартой» отметился голом и ассистом, а в ворота «Баварии» оформил дубль. Так что потеря была ощутимая.

Резюмируя, команда ниже классом и в состоянии спада, с только сменившимся тренером и без своего ведущего игрока готовилась принимать европейский гранд. Ясно, кто считался фаворитом встречи.

«Сухой» Феликс, слабый Леау

Лаконично о поражении от голландцев высказался Рафаэл Леау:

У нас не было того же мужества и агрессии, что показал «Фейеноорд». Мы не соответствовали уровню этого матча. У меня тоже была возможность отличиться в первом тайме, и я не смог ею распорядиться. Оправданий нет, мы должны были действовать так же агрессивно, как и они, выигрывать все единоборства. Но матч закончен, в следующий раз мы должны сыграть лучше. Необходимо подойти с должным настроем к важному матчу Лиги чемпионов, чего сегодня мы не сделали.

«Милан» на игру в Роттердаме просто не вышел. Группа атаки потеряла всякую синхронность. Больше всех на удар был нацелен Жоау Феликс – но ему это даже играло в минус. Вместо того, чтобы улучшить позицию, португалец бил издали прямо в руки вратарю. Самый опасный момент получился на 25-й минуте – и тогда Жоау не успел до мяча, вместо него сыграл коленом по голове вратаря. Все выпады «десятки» прошли вхолостую.

Сам Леау постоянно лез на чужие ворота, но его успешно накрывали. Такое упорство оборачивалось тем, что вингер перестал оценивать ситуацию, не видел партнёров – и терял мяч вместо того, чтобы отдать кому-то из свободных партнёров.

Голландцы выиграли по делу – и могли забивать больше

Консейсау резюмирует:

У нас есть ещё 90 минут. У нас был шанс уйти отсюда хотя бы с ничьей, но мы не воспользовались своими моментами. Нам не повезло с пропущенным голом. Есть вещи, которые нужно улучшить, чтобы победить и выйти в 1/8 финала, что является нашей целью. На эмоциональном уровне и с точки зрения мотивации мы всегда должны быть на высоте.

При этом едва ли стоит говорить о невезении. «Россонери» наоборот подфартило, что они не пропустили больше – «Фейеноорд» наиграл на то, чтобы забить дважды или трижды. Голландцы были лучше во всех компонентах. Пока Леау лез 1-в-1, хозяева успешно выдавливали его из штрафной и нивелировали его качества. Пока Феликс любой подход превращал в удар, соперник доводил до более острых моментов и действительно заставлял поволноваться. «Фейеноорд» на контрасте с гостями смотрелся слаженно, в финальной трети был более предметным, задавал темп поединку.

Просто перечислим опасные эпизоды в активе хозяев. На 37-й минуте Пайшао едва не перебросил Меньяна, после перерыва Белену не хватило силы при ударе после углового, Карранса на 53-й минуте вообще обошёл защитника и выходил на убойную позицию. 72-я минута – Пайшао заметил, что Меньян далеко ушёл из ворот и попытался закинуть издали. Понятно, что у «Милана» тоже были моменты – особенно в концовке, когда соперник подсел. И всё же инициативу перехватил «Фейеноорд».

Следующий матч – важнейший для Консейсау

Не сказать, что португалец на волоске от увольнения. Сейчас «россонери» невыгодно отправлять его в отставку – тренера пригласили только недавно, а в конфликте с игроками встали на его сторону (поэтому команду покинули Калабрия и Мората). После того, как лидеров отдали по арендам, а на их место взяли новичков, менять наставника бессмысленно.

В то же время Консейсау продолжает показывать противоречивые результаты – даже в тех ситуациях, когда от «россонери» ждут победы на классе. Это сказывается на восприятии специалиста. Команда идёт на седьмом месте в Серии А, уже точно не борется за титул, даже попадание в ЛЧ под вопросом. В главном еврокубке миланцы отдают победу загребскому «Динамо» и «Фейеноорду». И это в двух матчах турнира подряд!