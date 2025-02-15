От Пике до Форлана. Они не смогли засиять в МЮ, но сделали это в других клубах

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сегодня, 10:02

В этот список может попасть Антони.

В последние годы «Манчестер Юнайтед» потратил много денег на трансферном рынке, но не смог воплотить это в успех на поле. Последним примером является Антони, который моментально засверкал в «Бетисе» после того, как не смог оправдать свой дорогостоящий переход в «Манчестер Юнайтед».

Давайте вспомним еще некоторых футболистов, которые не смогли полностью проявить себя на «Олд Траффорд», но построили отличную карьеру в других командах.

Алексис Санчес

Чилиец был на пике своей карьеры в «Арсенале», в МЮ он провалился, потому что ожидали от Санчеса гораздо большего. После переезда из Манчестера он стал достаточно полезным игроком в «Интере», выступая вместе с другими бывшими футболистами «красных дьяволов» Маттео Дармианом, Эшли Янгом и Ромелу Лукаку, когда они выиграли Скудетто в сезоне 2020/21.

Санчес забил семь голов в том сезоне, а Антонио Конте смог прервать доминирование «Ювентуса» в Серии А. Алексис также хорошо проявил себя в «Марселе» в сезоне 2022/23, а затем выиграл еще один чемпионский титул в Италии с «Интером».

Мемфис Депай

Депай продемонстрировал несколько ярких отрезков в МЮ , но не смог зарекомендовать себя в качестве основного игрока на «Олд Траффорд», забив всего два гола в 33 матчах АПЛ . Форвард присоединился к «Лиону» в январе 2017 года и начал реализовывать свой потенциал, помог команде Лиги 1 дойти до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

Он забил 76 голов и отдал 55 результативных передач за клуб, прежде чем летом 2021 года перешел в «Барселону» на правах свободного агента. После перебрался в мадридский «Атлетико» и стал верным бойцом банды Диего Симеоне. Теперь Депай выбрал необычный путь для европейца – играет в Бразилии за «Коринтианс».

Радамель Фалькао

Колумбиец выглядел очень ярко в «Порту», «Атлетико» и «Монако». Впрочем, даже самые лучшие спортсмены не всегда возвращаются на свой былой уровень после травмы передней крестообразной связки. Радамель забил 4 гола в АПЛ в 26 матчах за манкунианцев. Да и в «Челси» тоже проявить себя он не смог. Возможно, что просто чемпионат Англии колумбийцу не подходит. Фалькао вернул свою лучшую форму в «Монако» и был ключевой частью команды, которая смогла обойти ПСЖ в Лиге 1 в сезоне 2016/17, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов, выбив «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы из турнира.

Последним клубом в Европе для Фалькао стал «Райо Вальекано», где его полюбили болельщики. Но бомбардиру уже 39 лет – решил вернуться домой, в Колумбию, где и повесит бутсы на гвоздь.

Дэнни Дринкуотер

Он не сыграл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед», прежде чем ушел в «Лестер» в 2012 году. Дэнни стал чемпионом АПЛ в составе «лис». Ту команду навсегда запомнил весь мир, но теперь у Дринкуотера другие дела – после «Лестера» не смог заиграть в ряде клубов и решил поработать в строительстве.

Анхель Ди Мария

Стартовал аргентинец в МЮ ярко – болельщики решили, что Ди Мария станет достойным наследником культовой семерки, но эйфория была недолгой. Анхель провел на «Олд Траффорд» всего один сезон, после чего уехал на семь лет в Париж.

Ди Мария записал на свой счет более 100 голевых передач за французский клуб и смог выиграть 5 чемпионских титулов, прежде чем отправиться в «Ювентус» на правах свободного агента, сейчас играет в «Бенфике», где и завершит карьеру. А пиком для Ди Марии стала игра не в клубе, а за сборную на чемпионате мира в Катаре, где он был одной из ключевых фигур банды Скалони.

Вилфрид Заха

Нападающий считался одним из самых талантливых футболистов Англии, когда играл в первый раз за «Кристал Пэлас», это и побудило сэра Алекса Фергюсона одобрить сделку. Но великий тренер ушел из клуба, а ему на смену пришел Дэвид Мойес – Заха не прижился, сыграв всего четыре матча за команду.

Он был продан обратно в «Пэлас», и Вилфрид со временем зарекомендовал себя как один из лучших фланговых нападающих в АПЛ . Затем перебрался в «Галатасарай», откуда ездит по арендам, теперь будет играть в США за «Шарлотт».

Жерар Пике

Каталонец был подростком и второстепенной фигурой в составе «Юнайтед», когда они выиграли АПЛ и Лигу чемпионов в сезоне 2007/08. Потом Пеп Гвардиола вернул его в «Барселону», где защитник стал легендой. Он выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Испании, трижды победил в Лиге чемпионов, девять раз в Ла Лиге и семь – в Кубке Испании с «Барселоной». Недавно попал в скандал, после завершения карьеры у него бурная жизнь.

Диего Форлан

У Форлана была яркая карьера после ухода с «Олд Траффорд», где он забил всего 10 голов в АПЛ в 63 матчах. Стал культовым футболистом в «Вильярреале» и «Атлетико», он забил 128 голов в Ла Лиге за семь сезонов, дважды выиграв европейскую «Золотую бутсу». Также выиграл Кубок Америки с Уругваем в 2011 году и был назван лучшим игроком чемпионата мира-2010.

Тим Ховард