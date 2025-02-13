«Монако» развалился в Лиге чемпионов. Головин – в шаге от вылета перед выездом к «Бенфике»

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сегодня, 08:57

Тяжелейшая ситуация для монегасков.

Звание самого интересного матча 1/16 финала забрал поединок «Ман Сити» и «Реала» – но и «Монако» с «Бенфикой» привлекли внимание. После равного первого тайма монегаски потеряли контроль над игрой и отдали победу всего за пару минут.

Топ-матч Павлидиса

Эвангелос прошёл огромный путь, чтобы оказаться вчера в старте на матч Лиги чемпионов. Греческий форвард получил отличную школу в Эредивизи, добрался до голландского гранда АЗ – и в минувшем чемпионате за 34 матча забил там 29 мячей. К 26 годам нападающий созрел для того, чтобы в команду побольше и впервые сыграть в Лиге чемпионов (текущий сезон для него – дебютный).

К этому уровню Павлидис долго адаптировался. В первых шести турах центрфорвард, выходя в старте, отметился лишь голом и ассистом. Всё изменил чудо-матч с «Барсой». Эвангелос поучаствовал в разгроме каталонцев в первом тайме – забил все три мяча. Уже после того, как его заменили, «сине-гранатовые» оформили камбэк (5:4). Но начало было положено. В заключительном туре Павлидис поучаствовал в обоих мячах «Бенфики» «Юве» – и в матче плей-офф снова сыграл важную роль.

«Бенфика» стартовала в 1/16 финала ЛЧ гостевым матчем – и даже так оформила минимальную победу. Автором единственного гола стал всё тот же Павлидис. Форвард, который в первых турах главного еврокубка вообще не мог забить, теперь оформляет важнейшие голы для своей команды – и одинаково эффективен как в домашних стенах, так и на выезде.

Игра «Монако» сломалась за несколько минут второго тайма

Монегаски в целом по уровню могут соперничать с «Бенфикой», у пары нет фаворита. И первые 45 минут мы видели равное противостояние. «Бенфика» поджимала хозяев – при этом подопечные Адольфа Хюттера находили чем ответить на регулярные выпады «орлов». Хорошее движение показывали Аклиуш и Головин. Манье нашёл момент для крайне опасного удара на девятой минуте – отыгрался в стенку, вышел на свободное пространство и бил в дальний угол.

Что касается Александра, полузащитник в этой игре располагался ближе к атаке и задавал темп игры в финальной трети. Периодически Александр смещался ближе к острию – в моменте с ударом Аклиуша выдернул за собой центрального защитника и передачей в касание взвинтил темп атаки. На 42-й минуте уже сам Головин вышел на ударную позицию и приложился из-за штрафной.

Казалось бы, у монегасков были предпосылки для добротной игры на выезде – но подвела потеря концентрации на первых минутах после перерыва. Сначала хозяева получили гол из раздевалки. А потом опорник Аль-Мусрати получил вторую жёлтую карточку, выпрашивая горчичник для игрока соперника, и покинул поле. Всё это – за три-четыре минуты. В такой ситуации для «Монако» хорошо, что они хотя бы не рассыпались окончательно.

Хюттер тоже старается увидеть в поражении положительное:

Поражение получилось минимальным, уже сейчас мы должны думать об ответном матче. Ситуация для нас осложнилась. Мы отправимся в Лиссабон и постараемся сделать все возможное для выхода в 1/8 финала.

Я сказал в раздевалке после матча следующее: «Да, мы результатом недовольны, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол». Задача сложная, но нужно верить.

Удар по монегаскам

И всё же итог для монегасков удручающий. Дома команда потерпела поражение – теперь в ответном матче надо побеждать в два мяча. И это при том, что играть предстоит в Лиссабоне, под сильнейшим давлением трибун. Вдобавок к этому «Монако» проиграл «Бенфике» второй раз – а это уже не случайность. Португальцы понимают, как играть с этой командой.

И, наконец, напрашивается общая стагнация команды. Монегаски стали намного чаще терять очки в чемпионате. На дистанции с 13-го по 18-й тур команда одержала только одну победу (2:0 с «Тулузой»), при этом потеряли очки с «Нантом» и «Реймсом», уступили «Монпелье», ПСЖ и «Марселю». Сейчас банда Хюттера уже выпала из тройки и находится в двух очках от пятого места. Матчи с прямыми конкурентами и топ-клубами не удаются от слова совсем – два поражения от парижан (недавнее – разгромное), 1:2 от «провансальцев». И в ЛЧ – разгром от «Интера» и поражение от «Бенфики». В обеих встречах «Монако» не забил ни разу. Учитывая всё это, в ответном матче монегаски будут аутсайдерами.

Потеря Аль-Мусрати не фатальна

Али пополнил состав монегасков этой зимой – игрока арендовали у «Бешикташа», чтобы добавить глубины состава и опыта в опорной зоне. Две жёлтые в игре с «Бенфикой» оставляют скорее негативное впечатление от футболиста. При этом его потеря не фатальна – у Хюттера будет между кем выбрать. В составе и так остаётся опытный Денис Закария – 28-летний хавбек успел поиграть за «Ювентус» и «Челси», Адольф ему доверяет. С Денисом в старте будет спокойнее.

В пару к нему австрийский менеджер между двумя молодыми футболистами: Ламином Камара и Сунгуту Магасса. Первый проводит больше времени на поле и подходит для атакующих действий, второй скорее подчищает – правда, у него меньше игровой практики, что может сказаться на нервозности в решающем матче. В любом случае Хюттеру есть из кого выбрать замену Али – так что это не такая острая проблема, как само домашнее поражение. «Монако» зажат в угол. Обиднее всего, наверное, Головину – это знаковый плей-офф для россиянина.