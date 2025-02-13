«Ливерпуль» сбавил и терпит неудачи. Судья Оливер разозлил лидера АПЛ в дерби с «Эвертоном»

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сегодня, 14:01

Скандал затмил страдания фаворита.

Майкл Оливер не умеет судить

Англичанин четверть века в профессии. Ему скоро сорок лет. Судит с четырнадцати, со школьного возраста. Папа Оливера работал футбольным арбитром, то есть с детства у Майкла была возможность поговорить с профессионалами. Мог перенять опыт, научиться на чужих ошибках. Ничего не помогает, если человек бездарь для конкретной профессии. Наверное, Майкл Оливер мог стать хорошим специалистов в другом бизнесе. А футбольный арбитраж не его.

Об этом известно давно. Дело ведь не только во взаимных претензиях фанатов «Эвертона» и «Ливерпуля» после скандальной развязки в дерби на старинном стадионе «ирисок». У «синих» впереди переезд на новую арену. А прощание с дерби на старой сопровождало жуткое судейство. Ван Дейк подошел к Оливеру и сказал ему в глаза то, что подумали зрители: «Ты не контролирует игру». Всё верно. Дело уже не в том, в чью пользу больше ошибок.

Когда у арбитра нулевой авторитет и странная обиженность на всех, то фолы фиксируются в случайном порядке. Симуляции и эпизоды, когда футболист ударился ногой о газон, приводят к свисткам. Настоящие удары и толчки остаются без должного внимания рефери. «Эвертон» и «Ливерпуль» дрались, а не играли в футбол значительную часть дерби. А поскольку Майкла Оливера никто не уважает, то в конце матча рефери раздал три красные карточки.

Все наказания лишние. В том плане, что при нормальном судействе таких эпизодов не бывает. Слот пожал руку Оливеру. Майклу не понравилось, поэтому Арне получил красную карточку. А вот когда Гвардиола в саркастично-комедийном стиле жал руку арбитрам после матча «Манчестер Сити», то Оливер испугался наказывать Хосепа. Майкл не удалил испанца, поскольку работал на матчах в ОАЭ , где ему платили хорошие деньги шейхи из «Манчестер Сити»?

Непоследовательность – грех ужасных рефери из АПЛ . Футболисты, разумеется, завелись. Так часто бывает в дерби, где судью не уважают. После драматичной развязки матча, ведь «Эвертон» сравнял счет на последних секундах, Дукуре побежал праздновать ничью перед фанатами «Ливерпуля». Хавбек Джонс остановил соперника, завязалась потасовка. Оливер удалил игроков, а лучше бы научился судить, ведь Майкла обожают ставить на центральные матчи.

«Ливерпуль» на пороге кризиса

Арне Слот предупреждал, что будет отрезок сезона, когда «красные» перестанут играть тонко и красиво. Читалось изнутри команды и читалось извне. У «Ливерпуля» появились индикаторные выездные поединки с паршивыми по качеству отрезками. Уступили «Тоттенхэму» в первом полуфинале Кубка лиги. Отыгрались в ответном матче и вышли в финал. Но там ждёт «Ньюкасл». «Сороки» сильнее «Плимута» и «Эвертона», с которыми «красные не справились.

Вылет из Кубка Англии – настоящая сенсация. Первая команда АПЛ уступила последней команде в Чемпионшипе. Разговоры о резервном составе не подходят, поскольку Слот выпустил запасных игроков с именем. Кьеза, Жота и Диас – серьезные форварды, когда надо сломать наспех собранную защиту аутсайдера. Эндо, Цимикас и Гомес тоже не вчера дебютировали. Слот просчитался и заслуженно покинул Кубок Англии на очень ранней стадии турнира.

Неготовность резерва в феврале — плохой знак. Во-первых, футболисты тренируются вместе. Возможны просчеты в физической подготовке всей команды. Во-вторых, поражения от „Плимута“ и ПСВ в Лиге чемпионов показывают, что „Ливерпуль“ не боятся. А это ужасно для фаворита, как показывают многочисленные камбэки соперников „Манчестер Сити“. Гвардиола и его футболисты сломались психологически и физически. Это параллельные процессы.

„Ливерпуль“ не сломан морально. Однако упустили великолепный шанс оторваться от „Арсенала“ на девять пунктов. Семь очков разницы тоже большой перевес, но Клопп терял серьезное преимущество в прошлом. У Слота команда Юргена, ведь не было значительных трансферов. Голландец работает с теми, кто проиграл немало финалов и отдал „Манчестер Сити“ серию чемпионских титулов. Так что нервозность тренера и лидеров – намек на состояние.

Мойес сумел испортить поединок

У пятнадцатой команды АПЛ , если у них нет состава „Манчестер Юнайтед“, нет шансов поставить на легкую победу против „Ливерпуля“. Низкое место при этом не указывает на отсутствие мастерства. „Эвертону“ было важно покусать „красных“, чем и занялись. Мойес, а это невероятно опытный тренер, перекрыл фавориту кислород в центре поля. В результате „ириски“ применили низкий прессинг и сместили игру на свой левый фланг. Была драка.

Команды быстро обменялись голами. „Эвертон“ оригинально разыграл штрафной, защитники „Ливерпуля“ упустили опекуна. В ответ Салах четко навесил мяч на МакАллистера. Не самый результативный хавбек сыграл в стиле форварда. Форварда, которого „Ливерпулю“ остро не хватает в центре штрафной площади. В дерби Диас, стоявший на острие с первых минут, Жота и Нуньес на троих придумали ноль ударов в створ ворот Пикфорда. Явная неудача.

Гакпо вообще ни разу не пробил по чужим воротам. Мойес грамотно подтянул лидера АПЛ к уровню игры „Эвертона“. А гол Тарковски на последних секундах стал поводом для споров – „красные“ искали офсайд и толчок в борьбе, но бригада Оливера засчитала взятие ворот. „Ливерпуль“ недоволен, что судья добавил много времени. «Эвертон сравнял счет на первых секундах 98-й минуты остросюжетного поединка. В „Арсенале“ рады помощи „ирисок“.