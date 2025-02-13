Салах побил рекорд АПЛ по системе «гол + пас» в выездных матчах

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сегодня, 09:28

Нападающий «Ливерпуля» стал первым игроком в истории АПЛ , набравшим 22 балла по системе «гол + пас» (13 голов и 9 ассистов за 13 игр) в выездных матчах одного сезона. 32-летний египтянин побил рекорд форварда Энди Коула (21 балл в сезоне 1993/1994).