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Салах побил рекорд АПЛ по системе «гол + пас» в выездных матчах

сегодня, 09:28

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, набравшим 22 балла по системе «гол + пас» (13 голов и 9 ассистов за 13 игр) в выездных матчах одного сезона. 32-летний египтянин побил рекорд форварда Энди Коула (21 балл в сезоне 1993/1994).

Напомним, вчера в перенесённом матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:51
зверь, однако !
матос
матос
сегодня в 12:41
Мо реально хорош , надеюсь рук-во красных продлят с ним контракт , пару сезонов он верняк будет лишь пользу клубу приносить на поле.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:00
Салах - машина 🔥 с возрастом только лучше!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:35
не очень понимаю, кто и как будет давать такие цифры, что дает Салах.
феноменальный игрок!
надеюсь, у руководства хватит ума договориться о контракте с Мо.
все равно дешевле выйдет, чем искать нового игрока на его позицию.
9pqe9bfn45vt
9pqe9bfn45vt
сегодня в 10:08
Салах вообще красавец, не сбавляет обороты
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:43
...рекорды победами красны!!! Два болельщика Ливеры встречаются,
один другому, Мо рекорд установил,а другой, выиграли? Нет,но теперь с рекордом золото то точно возьмём!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:33
Хорош египтянин!!!
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