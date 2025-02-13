Салах побил рекорд АПЛ по системе «гол + пас» в выездных матчах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, набравшим 22 балла по системе «гол + пас» (13 голов и 9 ассистов за 13 игр) в выездных матчах одного сезона. 32-летний египтянин побил рекорд форварда Энди Коула (21 балл в сезоне 1993/1994).
Напомним, вчера в перенесённом матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).
феноменальный игрок!
надеюсь, у руководства хватит ума договориться о контракте с Мо.
все равно дешевле выйдет, чем искать нового игрока на его позицию.
феноменальный игрок!
надеюсь, у руководства хватит ума договориться о контракте с Мо.
все равно дешевле выйдет, чем искать нового игрока на его позицию.
один другому, Мо рекорд установил,а другой, выиграли? Нет,но теперь с рекордом золото то точно возьмём!!!
один другому, Мо рекорд установил,а другой, выиграли? Нет,но теперь с рекордом золото то точно возьмём!!!