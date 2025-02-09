Модрич вышел на первое место среди легионеров по матчам в мадридских дерби

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сегодня, 11:46

Полузащитник «Реала» вышел на поле в матче с «Атлетико».

Таким образом, хорватский футболист провёл своё 40-е мадридское дерби. По этому показателю он вышел на первое место среди легионеров, обойдя Карима Бензема, на счету которого 39 таких игр.