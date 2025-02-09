Модрич вышел на первое место среди легионеров по матчам в мадридских дерби

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел на поле в матче с «Атлетико».
Таким образом, хорватский футболист провёл своё 40-е мадридское дерби. По этому показателю он вышел на первое место среди легионеров, обойдя Карима Бензема, на счету которого 39 таких игр.
Эх, вот Бензема бы праймового сейчас в Реал. Нам так не хватает такого форварда. Ладно, Бензема ушёл, его уже не вернуть. А Хоселу почему не сохранил Анчелотти, если он играет в навесы. Такого столба не хватает стилю Анчелотти.
Эх, вот Бензема бы праймового сейчас в Реал. Нам так не хватает такого форварда. Ладно, Бензема ушёл, его уже не вернуть. А Хоселу почему не сохранил Анчелотти, если он играет в навесы. Такого столба не хватает стилю Анчелотти.
к примеру :" Приняв участие в 40-ом юбилейном дерби, Модрич вышел и изменил ход игры с последующей победой Реала !" А как? Звучит!!!https://youtu.be/TahZE4RhPHk?si=OoQjxVNGcklSHzqX
к примеру :" Приняв участие в 40-ом юбилейном дерби, Модрич вышел и изменил ход игры с последующей победой Реала !" А как? Звучит!!!
Людям просто нечем заняться, а зарплату, как-то отрабатывать надо, вот пишут хрень разную...)))
Людям просто нечем заняться, а зарплату, как-то отрабатывать надо, вот пишут хрень разную...)))