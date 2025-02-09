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Модрич вышел на первое место среди легионеров по матчам в мадридских дерби

сегодня, 11:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел на поле в матче с «Атлетико».

Таким образом, хорватский футболист провёл своё 40-е мадридское дерби. По этому показателю он вышел на первое место среди легионеров, обойдя Карима Бензема, на счету которого 39 таких игр.

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Все комментарии
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:45
Модрич классный человек.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:02
Модрич держит нормальный уровень, но конечно же не так, как раньше.
Эх, вот Бензема бы праймового сейчас в Реал. Нам так не хватает такого форварда. Ладно, Бензема ушёл, его уже не вернуть. А Хоселу почему не сохранил Анчелотти, если он играет в навесы. Такого столба не хватает стилю Анчелотти.
6hmfdqkxmrar
6hmfdqkxmrar
сегодня в 14:58
Ничего удивительного, именно Модрич задержался как долгожитель в Реале, похоже рассчитывая на административную работу в клубе
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:58
Так точно Виктор!
112910415
112910415
сегодня в 13:48
велик и могуч 1
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:35
Легенда Реала и всего мирового футбола ⚽️ !
shlomo
shlomo
сегодня в 13:24
Лука продолжает бить рекорды... Красавчик!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:19
Да, особенно прикольно смотреть на офицерский полк- с сигарами во рту...)))
budx6yzacnu5
budx6yzacnu5
сегодня в 13:18
Ещё не закончил играть, а уже легенда.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
...Я бы тоже отчётливо понимал происходящее по другим коментам,
к примеру :" Приняв участие в 40-ом юбилейном дерби, Модрич вышел и изменил ход игры с последующей победой Реала !" А как? Звучит!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:29
Приветствую, Володя!!!
Людям просто нечем заняться, а зарплату, как-то отрабатывать надо, вот пишут хрень разную...)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:24
Модрич вышел... из мадридских дебрей и не заблудился, или дерби ( тьфу ты совсем запутался)...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:57
Приветствую Виктор!Ну это журналюги ищут повод лишь бы что-то написать! Написали бы просто что Лука уникален и сыграл в 40-м мадридском дерби)))Но нет!
Capral
Capral
сегодня в 11:49
Не очень понимаю смысл этих цифр.
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