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«Бернли» установил рекорд Чемпионшипа по длительности «сухой» серии

вчера, 12:54
ПрестонЛоготип футбольный клуб Престон0 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Престон» и «Бернли» не выявили победителя (0:0) в матче 33-го тура Чемпионшипа.

«Бордовые» сыграли «на ноль» 11 поединков подряд в турнире и стали первой командой в истории второго английского дивизиона, которая смогла это сделать.

Клуб стал пятым в истории четырёх высших лиг Англии с такой серией. Ранее 11 «сухих» матчей кряду было у «Миллуолла» (1925/26), «Йорк Сити» (1973/74), «Рединга» (1978/79) и «Манчестер Юнайтед» (2008/09).

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Перевод с bbc.com
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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 13:35
11 встреч на ноль это просто не обычно слышать
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:28
Сейчас это уже не тот Бернли который был при Компани, который вопреки всему играл в атакующий футбол, сейчас Паркер сделал из них дисциплинированную команду
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:25
Да, это действительно сильно!!! Если я не ошибаюсь, за 33 матча они пропустили всено 9 голов!!! Несколько туров тому назад Бернли играл дома с Сандерлендам, и там вообще Траффорд умудрился отстоять на ноль, взяв при этом 2 удара с 11 мерового от Изидора!!!(любители РПЛ помнят такого)
Хотел бы я видеть их в АПЛ, думаю нет, скучные они, но работа тренера Скотта Паркера заслуживает уважения!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:59
Бернли и Лидса в АПЛ))) скучно без них
Гость
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