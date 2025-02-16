«Бернли» установил рекорд Чемпионшипа по длительности «сухой» серии

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вчера, 12:54

«Престон» и «Бернли» не выявили победителя (0:0) в матче 33-го тура Чемпионшипа.

«Бордовые» сыграли «на ноль» 11 поединков подряд в турнире и стали первой командой в истории второго английского дивизиона, которая смогла это сделать.

Клуб стал пятым в истории четырёх высших лиг Англии с такой серией. Ранее 11 «сухих» матчей кряду было у «Миллуолла» (1925/26), «Йорк Сити» (1973/74), «Рединга» (1978/79) и «Манчестер Юнайтед» (2008/09).