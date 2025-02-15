Эдерсон побил рекорд Премьер-Лиги по голевым передачам среди вратарей

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вчера, 21:25

Голкипер «Манчестер Сити» отдал результативную передачу нападающему перед его голом на 19-й минуте матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:0).

В активе Эдерсона теперь 6 голевых пасов в высшем дивизионе чемпионата Англии, он обогнал по этому показателю бывшего вратаря «Тоттенхэма» Пола Робинсона, став рекордсменом Премьер-Лиги.