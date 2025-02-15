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Эдерсон побил рекорд Премьер-Лиги по голевым передачам среди вратарей

вчера, 21:25

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отдал результативную передачу нападающему Омару Мармушу перед его голом на 19-й минуте матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:0).

В активе Эдерсона теперь 6 голевых пасов в высшем дивизионе чемпионата Англии, он обогнал по этому показателю бывшего вратаря «Тоттенхэма» Пола Робинсона, став рекордсменом Премьер-Лиги.

Помимо этого, Эдерсон стал первым голкипером в истории АПЛ, который отдал 3 голевые передачи за сезон.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:02
В чём он плох?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:10
Он очень крут чисто по игре ногами, но, до сейвов уровня Алиссона, когда у всех горит 30к и тащить нужно прямо сейчас - ему как до Луны!..
Да, может в этом проблемном сезоне случаев ещё понадкинется и будет время показать себя, но заслуженный годами и моментами опыт уже вряд ли закинешь в копилку задним числом
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:46
Ну ногами то он хорошо играет
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42
Замена де Брюнье, будет плеймейкером выходить когда надо 😁
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:27
Вот так и может выйти на первое место по голевым...:)))
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