Эдерсон побил рекорд Премьер-Лиги по голевым передачам среди вратарей

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отдал результативную передачу нападающему Омару Мармушу перед его голом на 19-й минуте матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:0).
В активе Эдерсона теперь 6 голевых пасов в высшем дивизионе чемпионата Англии, он обогнал по этому показателю бывшего вратаря «Тоттенхэма» Пола Робинсона, став рекордсменом Премьер-Лиги.
Помимо этого, Эдерсон стал первым голкипером в истории АПЛ, который отдал 3 голевые передачи за сезон.
Да, может в этом проблемном сезоне случаев ещё понадкинется и будет время показать себя, но заслуженный годами и моментами опыт уже вряд ли закинешь в копилку задним числом
Да, может в этом проблемном сезоне случаев ещё понадкинется и будет время показать себя, но заслуженный годами и моментами опыт уже вряд ли закинешь в копилку задним числом