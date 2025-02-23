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«РБ Лейпциг» и «Хайденхайм» сыграли вничью, в матче два пенальти

вчера, 19:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 2Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«РБ Лейпциг» и «Хайденхайм» не выявили победителя в матче 23-го тура Бундеслиги (2:2).

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник гостей Матиас Хонсак. На 13-й минуте форвард «Хайденхайма» Марвин Пирингер реализовал пенальти. На 45+2-й минуте нападающий «быков» Лоик Опенда отыграл один гол. На 64-й минуте форвард хозяев Беньямин Шешко вырвал ничью для «Лейпцига», забив с «точки».

После этой игры «РБ Лейпциг» идет на 6-м месте (38 очков), «Хайденхайм» находится на 16-й строчке (15 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:12
с игры не забивают даже аутсайдеру !
9rwu8s6fa4wr
9rwu8s6fa4wr
вчера в 19:58
Лейпциг опять не блещет, игры нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:51
С такой игрой РБ Лейпциг может пролететь мимо еврокубков.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:44
У РБ защита швах совсем
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