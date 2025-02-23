«РБ Лейпциг» и «Хайденхайм» сыграли вничью, в матче два пенальти

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вчера, 19:27

«РБ Лейпциг» и «Хайденхайм» не выявили победителя в матче 23-го тура Бундеслиги (2:2).

Первый гол в игре на 6-й минуте забил полузащитник гостей Матиас Хонсак. На 13-й минуте форвард «Хайденхайма» Марвин Пирингер реализовал пенальти. На 45+2-й минуте нападающий «быков» Лоик Опенда отыграл один гол. На 64-й минуте форвард хозяев Беньямин Шешко вырвал ничью для «Лейпцига», забив с «точки».

После этой игры «РБ Лейпциг» идет на 6-м месте (38 очков), «Хайденхайм» находится на 16-й строчке (15 баллов).