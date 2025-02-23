Ковач: «Гирасси показал игру мирового класса»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд прокомментировал итоги матча с «Унионом» в Бундеслиге (6:0).

Хорошее чувство после победы. Парни сегодня разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало намного лучше.

В эпизоде с первым мячом нам, разумеется, немного повезло, но порой нужна и удача. Гирасси сегодня показал игру мирового класса, Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал замечательную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-клуба.