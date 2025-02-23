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Ковач: «Гирасси показал игру мирового класса»

вчера, 10:15
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал итоги матча с «Унионом» в Бундеслиге (6:0).

Хорошее чувство после победы. Парни сегодня разбушевались, забили красивые голы. Начало матча мне не очень понравилось, но после того как мы стали быстрее двигать мяч и применять контрпрессинг, стало намного лучше.

В эпизоде с первым мячом нам, разумеется, немного повезло, но порой нужна и удача. Гирасси сегодня показал игру мирового класса, Гросс, отдав 4 передачи, тоже проделал замечательную работу. Когда мы так интенсивно применяем контрпрессинг, мы показываем игру топ-клуба.

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 11:52
Приятно что так крупно победили, и противник не сказать бы что был совсем никакой (если судить по турнирной таблице)
8e89jtuwra7a
8e89jtuwra7a
вчера в 11:04
Соперник бы не против такой крупной победы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:59
Игра действительно была фееричной...
Гость
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