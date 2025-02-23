«Атлетик» разгромил «Вальядолид», забив 7 мячей в матче Ла Лиги

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вчера, 18:17

«Атлетик» выиграл у «Вальядолида» в матче 25-го тура Ла Лиги (7:1).

На 10-й минуте поединка счёт открыл Микель Хаурегизар. Нико Уильямс на 30-й удвоил преимущество хозяев. Маруан Саннади на 43-й сделал счёт более крупным. Ойан Сансет на 45+1-й забил 4-й гол. На 47-й минуте полузащитник «Вальядолида» Мамаду Силла отыграл один мяч. На 56-й минуте встречи Станко Юрич получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Нико Уильямс на 66-й оформил дубль. Шестой гол в ворота гостей провёл Горка Гурузета на 69-й. Точку в игре поставил Иньяки Уильямс на 87-й.

После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (48 очков), «Вальядолид» находится на 20-й строчке (15 баллов).