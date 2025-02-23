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«Атлетик» разгромил «Вальядолид», забив 7 мячей в матче Ла Лиги

вчера, 18:17
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)7 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Атлетик» выиграл у «Вальядолида» в матче 25-го тура Ла Лиги (7:1).

На 10-й минуте поединка счёт открыл Микель Хаурегизар. Нико Уильямс на 30-й удвоил преимущество хозяев. Маруан Саннади на 43-й сделал счёт более крупным. Ойан Сансет на 45+1-й забил 4-й гол. На 47-й минуте полузащитник «Вальядолида» Мамаду Силла отыграл один мяч. На 56-й минуте встречи Станко Юрич получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Нико Уильямс на 66-й оформил дубль. Шестой гол в ворота гостей провёл Горка Гурузета на 69-й. Точку в игре поставил Иньяки Уильямс на 87-й.

После этой игры «Атлетик» идет на 4-м месте (48 очков), «Вальядолид» находится на 20-й строчке (15 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:27
Кошмарная статистика у Вальядолида. У Роналдо явно не выходит руководить этим бизнесом. При нём клуб стабильно находится на дне.
112910415
112910415
сегодня в 07:41
баски своё дело туго знают !
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Болельщики Вальядолида раскупили в районе стадиона весь валидол...)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:07
Неплохо..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45
шикарная игра баскской команды.
молодцы!
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:34
Очень напомнило хронологию поражения сборной России от Португалии. Там тоже было 4:0 - 4:1 - 7:1
Гость
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