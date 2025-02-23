«Атланта Юнайтед» обыграла «Монреаль», Миранчук принял участие в матче

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вчера, 08:46

«Атланта Юнайтед» переиграла «Клуб де Фут Монреаль» в 1-м туре МЛС (3:2).

Эммануэль Латте Лат на 42-й минуте вывел вперед команду из Джорджии. Натан-Дилан Салиба на 48-й сравнял счет, на 63-й Латте Лат оформил дубль, Принс-Осеи Овусу на 71-й вернул равенство на табло. Победный гол на 85-й забил Эдвин Москера.

Хавбек команды хозяев Алексей Миранчук отыграл весь поединок.

После этой игры «Атланта Юнайтед» идет на 3-м месте в Восточной конференции (3 балла), «Клуб де Фут Монреаль» находится на 12-й строчке (0 очков).

В другой встрече «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью.