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«Атланта Юнайтед» обыграла «Монреаль», Миранчук принял участие в матче

вчера, 08:46
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Клуб де Фут МонреальКлуб де Фут МонреальМатч завершен

«Атланта Юнайтед» переиграла «Клуб де Фут Монреаль» в 1-м туре МЛС (3:2).

Эммануэль Латте Лат на 42-й минуте вывел вперед команду из Джорджии. Натан-Дилан Салиба на 48-й сравнял счет, на 63-й Латте Лат оформил дубль, Принс-Осеи Овусу на 71-й вернул равенство на табло. Победный гол на 85-й забил Эдвин Москера.

Хавбек команды хозяев Алексей Миранчук отыграл весь поединок.

После этой игры «Атланта Юнайтед» идет на 3-м месте в Восточной конференции (3 балла), «Клуб де Фут Монреаль» находится на 12-й строчке (0 очков).

В другой встрече «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:09
Вот это достижение! И Меся позавидует!..
112910415
112910415
вчера в 10:44
так держать !
lotsman
lotsman
вчера в 10:42
Начало не плохое. Скоро начнёт забивать.
gkxpbr6v27ws
gkxpbr6v27ws
вчера в 10:22
Дебют удался, Лёха себя ещё покажет
drug01
drug01
вчера в 09:44
Поздравляем Атланту с успешной игрой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:04
Удачи тебе Алёшка с командой.
3tdu94sjm6gx
3tdu94sjm6gx
вчера в 09:00
С Миранчуком Атланте совсем не страшно играть.
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